Ранее Сеул объявил, что после успешного запуска Пхеньяном военного разведывательного спутника частично приостанавливает действие соглашения 2018 года

КНДР разорвала пятилетнее соглашение с Южной Кореей о снижении военной напряженности и сообщила, что развернет более мощные вооруженные силы и новое оружие на границе, пишет Financial Times.

"Мы немедленно возобновим все военные меры, которые были прекращены", — говорится в заявлении КНДР, предупреждая, что "так называемая "Республика Корея" будет нести полную ответственность в случае, если между севером и югом разразится непоправимое столкновение".

Межкорейское всеобъемлющее военное соглашение подписанное в 2018 году, было призвано снизить военную напряженность вдоль границы. В рамках действовавшего соглашения страны обязались "полностью прекратить все враждебные действия друг против друга" и ввели ряд мер по укреплению доверия, включая запрет на учения вблизи межкорейской границы и ограничение учений с боевой стрельбой. Стороны также убрали часть постов охраны и открыли военную горячую линию.

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Но аналитики говорят, что соглашение было под серьезным напряжением задолго до запуска спутника. Сеул неоднократно обвинял Пхеньян в нарушении условий соглашения 2018 года, а высокопоставленные чиновники все чаще подвергали сомнению его цели.

КНДР запустила спутник-шпион

Ранее КНДР объявила об успешном запуске во вторник поздно вечером своего нового спутника "Маллигён-1", который официально начнет свою разведывательную миссию с 1 декабря после некоторой тонкой настройки.

Хотя официальные лица в Сеуле полагают, что северокорейский шпионский спутник будет в лучшем случае элементарным, он может помочь Пхеньяну уточнить свои цели, поскольку он развертывает новые ракеты, предназначенные для нанесения ядерных ударов по Южной Корее и Японии, где находится основная часть американского военного персонала.

После успешного запуска Пхеньяном военного разведывательного спутника во вторник вечером Сеул объявил, что частично приостанавливает действие соглашения 2018 года и возобновит операции по наблюдению ближе к демилитаризованной зоне, разделяющей страны.

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