Недовольство относительно поддержки Украины выразила сестра лидера КНДР.

Северная Корея, которую обвиняют в военном сотрудничестве с РФ, заявила, что пакет помощи США для Украины на сумму 8 млрд долларов является "невероятной ошибкой" и игрой с огнем против ядерной державы России, пишет Reuters.

Влиятельная сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон подчеркнула, что Вашингтон эскалирует войну в Украине и ставит всю Европу на грань ядерной войны.

"Соединенные Штаты и Запад не должны отвергать или недооценивать серьезное предупреждение России. Действительно ли Соединенные Штаты и Запад способны справиться с последствиями, когда они безрассудно играют с огнем против России, которая является ядерной сверхдержавой", - подчеркнула она в заявлении, которое опубликовало государственное информационное агентство KCNA.

Видео дня

В то же время Ким добавила, что "помогать Зеленскому продолжать военную авантюру" является опасной и безответственной игрой, а объявление о предоставлении Украине 8 млрд долларов военной помощи было "невероятной ошибкой и бессмысленным поступком".

В Reuters напомнили, что Ким занимает должность в правящей Трудовой партии Северной Кореи, поэтому часто делает заявления о позиции своей страны по политическим вопросам и вопросам безопасности.

КНДР и Россия - последние новости

Ранее издание Bloomberg сообщало, что помощь Северной Корее от России может стать стимулом для экономики страны. В частности Россия помогла Киму продвинуть его программы вооружений в обмен на поставки оружия от КНДР.

В то же время стало известно, что США ввели санкции против России и Северной Кореи. Ограничения были применены против сети из пяти групп и одного человека за осуществление платежей между РФ и КНДР для поддержки войны против Украины и программ вооружений Пхеньяна.

"Россия становится все более зависимой от КНДР, поскольку она сталкивается с растущими потерями на поле боя и растущей международной изоляцией", - отметил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Вас также могут заинтересовать новости: