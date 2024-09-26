Ранее стало известно, что Киев может получить боеприпасы AGM-154 JSOW.

В пакете военной помощи от США на 8 млрд долларов будут, в частности, высокоточные планирующие авиабомбы. Об этом пишет Forbes. О том, что Вашингтон планирует объявить о предоставлении Украине "мега-пакета" стало известно 25 сентября. Это должно произойти во время визита Владимира Зеленского в столицу США.

Как пишет в свою очередь СМИ, оружие не прибудет быстро и почти наверняка будет много ограничений по типам боеприпасов, которые может получить Украина. Кроме того, доставка оружия может занять "месяцы".

Что именно может получить Украина? По словам журналистов, пакет будет включать новые (для Украины) авиабомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW), о возможной поставке которых уже сообщал УНИАН.

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AGM-154 - справка УНИАН.

JSOW представляет собой планирующую тактическую авиационную бомбу (иногда ее также называют "крылатой бомбой"), которая предназначена для поражения широкого спектра стационарных и подвижных целей за пределами зон ПВО. Среди носителей бомбы - истребитель F-16.

AGM-154 JSOW разработана в нескольких вариантах. Версия AGM-154A оснащена кассетой со 145 суббоеприпасами BLU-97/B, в то время как AGM-154B несет кассету с шестью суббоеприпасами BLU-108/B. Вариант AGM-154C получил тандемный боеприпас BROACH.

Дальность AGM-154 достигает 130 км. Американцы также разработали модернизированную версию с увеличенной дальностью, которая получила турбореактивный двигатель Pratt & Whitney TJ-150.

И хотя этот проект так и не реализовали, он все еще остается "на столе" у США.

Военная помощь Украине - главное

Напомним, ранее стало известно, что в Администрации президента США ведут срочные переговоры с Конгрессом, чтобы позволить использовать 6 млрд долларов военной помощи до крайнего срока - 30 сентября. Как сообщалось, эти деньги могут "сгореть".

Позже Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой поддержать продление президентских полномочий по отправке оружия в Украину до следующего года. Это сделали для того, чтобы Украина могла получить примерно 5,8 млрд долларов после 30 сентября.

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