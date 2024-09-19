США ввели санкции против России и КНДР

Новые санкции введены за незаконные финасовые схемы между странами.

США ввели санкции против сети из пяти групп и одного лица за осуществление платежей между Россией и Северной Кореей для поддержки войны против Украины и программ вооружений Пхеньяна.

Как сообщил Минфин США, эти меры свидетельствуют об обязательствах США ликвидировать сети, "которые способствуют финансированию незаконных программ КНДР по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет и поддерживают незаконную войну России против Украины".

"Россия становится все более зависимой от КНДР, поскольку она сталкивается с растущими потерями на поле боя и растущей международной изоляцией", - заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Отмечается, что новые санкции разоблачают, как правительство диктатора РФ Владимира Путина использует незаконные финансовые схемы, чтобы помочь КНДР получить доступ к международной банковской системе, нарушая санкции Совета Безопасности ООН. Новые ограничения направлены против финансовых схем северокорейского государственного банка внешней торговли (FTB) и корейской банковской корпорации Kwangson.

По одной схеме из схем, организованной Центрбанком РФ, банк MRB, расположенный в регионе Южной Осетии в Грузии, действовал по заказу российского банка для установления тайных банковских отношений с Банком внешней торговли Северной Кореи.

Другие санкции против РФ

Совет ЕС 24 июня сообщил, что утвердил 14-й пакет санкций против России. Согласно сообщению, 116 юридических и физических лиц попали под санкции.

В целом отмечалось, что новый пакет нацелен на важные секторы российской экономики, такие как энергетика, финансы и торговля, и затрудняют обход ограничений ЕС.

Кроме того, политическим партиям и фондам, а также неправительственным организациям больше не будет разрешено получать финансирование из России.

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