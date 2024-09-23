Помощь от России может стать самым большим стимулом для экономики КНДР, - Bloomberg

Анализ показывает сокращение числа обменов между Си и Кимом.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил приветствие китайскому президенту Си Цзиньпину, которое, как представляется, было сдержанной риторикой, которая появляется, когда Пхеньян сближается с Россией и меньше зависит от своего давнего азиатского союзника, пишет Bloomberg.

Ким пожелал "китайскому народу больших успехов в построении современной социалистической страны" в ответном сообщении Си на его поздравления с днем ​​рождения Северной Кореи, сообщило в воскресенье официальное Корейское центральное информационное агентство.

В сообщении из 190 слов было мало витиеватого языка, который был основным элементом их переписки, которая значительно сократилась в этом году, согласно анализу базирующейся в Сеуле специализированной службы NK Pro. В нем отмечено три упоминания двусторонних обменов, упомянутых в государственных СМИ в этом году между Си и Кимом, по сравнению с 10 в 2023 году.

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Описания двусторонних отношений "менее восторженные", написал в анализе основатель NK Pro Чад О'Кэрролл. Более прохладный и сдержанный язык в письмах в этом году по сравнению с 2023 годом "указывает на ощутимую дистанцию ​​в некогда теплых личных отношениях между двумя лидерами".

Северная Корея часто использовала аналогию своих связей с Китаем, которые были такими же близкими, как "губы и зубы". Ее официальные СМИ часто говорили о "глубоком доверии и дружеских чувствах к братскому народу Китая".

Ким, тем временем, увеличил свои обмены с Россией за последний год. США и их партнеры заявили, что это привело к увеличению поставок оружия, а Пхеньян отправил миллионы снарядов артиллерии и баллистических ракет в Россию, чтобы помочь президенту Владимиру Путину в его войне с Украиной.

Взамен Россия направила помощь, которая поддержала экономику Северной Кореи и помогла Киму продвинуть его программы вооружений, по словам Сеула и Вашингтона. Пхеньян и Москва отвергли обвинения, несмотря на доказательства, свидетельствующие о том, что поставки оружия имели место.

Одна только артиллерия, вероятно, стоит несколько миллиардов долларов, а помощь от России может стать самым большим стимулом для экономики Северной Кореи с тех пор, как Ким пришел к власти.

Китай был крупнейшим благодетелем Северной Кореи в течение значительной части периода после окончания холодной войны, обеспечивая экономическую спасательную линию для Пхеньяна.

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В этом месяце Россия отправила секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу в Пхеньян для переговоров с Кимом. Позже Северная Корея отправила министра иностранных дел Чхве Сон Хи в Россию для редкой поездки за границу, которая включала переговоры со своим коллегой Сергеем Лавровым.

В июне Ким принимала Путина во время первого визита российского лидера в Пхеньян за более чем 20 лет, где две страны достигли соглашения о помощи друг другу в случае нападения. Северокорейский лидер также пообещал "безоговорочно поддержать" Россию во вторжении на Украину.

Глава военной разведки Украины заявил, что поставки северокорейского оружия в Москву стали серьезной проблемой для обороны его страны, поскольку полномасштабное вторжение России длится уже третий год.

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