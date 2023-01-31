Вторжение России в Украину вызвало в Японии опасения, что Китай может осмелиться сделать то же самое в отношении Тайваня.

Китай внимательно наблюдает за войной России против Украины и извлекает уроки, которые могут повлиять на будущие решения.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисида в Токио, пишет Bloomberg.

"Если президент Путин победит в Украине, это станет сигналом о том, что авторитарные режимы могут достигать своих целей с помощью грубой силы. Это опасно. То, что происходит сегодня в Европе, завтра может произойти в Восточной Азии", - заявил Столтенберг.

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Вторжение России в Украину вызвало в Японии опасения, что Китай может осмелиться сделать то же самое в отношении Тайваня, что, по мнению Токио, напрямую влияет на его собственную безопасность.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО и Япония согласны с тем, что "трансатлантическая и индо-тихоокеанская безопасность глубоко взаимосвязаны", добавив, что "то, что происходит в этом регионе, имеет значение для Альянса".

Европейские союзники все больше осознают растущую угрозу безопасности, которую Китай представляет в различных сферах, особенно в долгосрочной перспективе, пишет Bloomberg. Генсек НАТО неоднократно предупреждал об усилиях Китая по наращиванию своего военного и ядерного оружия, а также о том, что он назвал запугивающим поведением по отношению к своим соседям и попытками контролировать критически важную инфраструктуру при распространении дезинформации об Альянсе.

"Мы подтвердили, что выведем сотрудничество Японии и НАТО на новый уровень, в частности, за счет развития кибер-связей. Мы приветствуем интерес и участие НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал Кисида.

Премьер добавил, что Япония создаст представительство НАТО и рассмотрит возможность регулярного участия в различных встречах Североатлантического альянса.

В совместном заявлении с изложением планов по активизации сотрудничества между НАТО и Японией Столтенберг и Кисида подчеркнули "обеспокоенность растущим военным сотрудничеством России и Китая", в том числе посредством совместных операций и учений вблизи Японии. Они также заявили, что "решительно выступают против любых односторонних попыток изменить статус-кво силой или принуждением в Восточно-Китайском море", призывая к "мирному разрешению проблем по обе стороны пролива".

Война США и Китая - что говорят

Как сообщал УНИАН, глава Командования воздушной мобильности США генерал Майк Минихан считает, что США и Китай, вероятно, начнут войну в 2025 году. Причиной может стать конфликт из-за Тайваня. Ранее командующий Военно-морскими операциями США адмирал Майкл Гильдей спрогнозировал, что конфликт между Китаем и Тайванем может начаться в ближайшие годы.

Пекин считает Тайвань своей территорией и убежден, что США должны поддерживать лишь неофициальные контакты с этим самоуправляющимся островом. Ситуация вокруг Тайваня обострилась в 2022 году из-за визита туда спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. В ответ на этот визит Китай разорвал диалог со США в военной и климатической сферах и ввел против Пелоси и ее ближайших родственников санкции.

В октябре в Китае заявили, что оставляют за собой право применить силу для решения вопроса Тайваня. Китай также провел военные учения вокруг Тайваня, которые власти острова назвали имитацией нападения. Гендиректор Бюро нацбезопасности Тайваня Чэнь Мин-Тун отметил, что Китай изучает опыт России ведения гибридной войны против Украины.

Что касается войны в Украине, после начала полномасштабного вторжения РФ Китай официально занял нейтральную позицию и призывал к прекращению боевых действий и началу мирного диалога. Недавно новый посол КНР в Европейском союзе Фу Цун заявил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину поставило Китай "в очень трудное положение" и "сильно обострило" отношения с Европой. Пекин оказался в ситуации, где нужно "выбирать между друзьями".

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