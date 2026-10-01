В бою погиб пилот истребителя МиГ-29: он был командиром звена 'Призрака Киева'

Его самолет был подбит вражеской ракетой, он катапультировался, но не выжил.

В бою погиб капитан Марат Мамбетов, командир звена 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева". Как сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины в своем Telegram-канале, это произошло сегодня, 1 октября.

Отмечается, что на истребителе МиГ-29 Мамбетов наносил ракетно-бомбовые удары по российским оккупантам на одном из направлений фронта.

"При выполнении боевого задания самолет подбит вражеской ракетой, пилот катапультировался, но, к сожалению, не выжил… Капитан Мамбетов Марат Редванович был командиром звена 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева", - говорится в сообщении.

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В Воздушных силах выразили соболезнования родным и близким пилота, "защитившего Украину до своего последнего дыхания".

Гибель пилотов в Украине

Как сообщалось, за время полномасштабного вторжения России в Украину погиб уже не один украинский пилот. В частности, в 2023 году в Житомирской области во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Среди погибших был известен пилот 40-й бригады тактической авиации Андрей Пильщиков с позывным "Джус".

В 2025 году на восточном направлении при выполнении боевого задания на самолете Су-27 погиб подполковник Евгений Иванов, старший штурман 39-й бригады тактической авиации.

Кроме того, в том же году, отражая массированное воздушное нападение российских окупантов, на истребителе F-16 разбился летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко.

А в 2026 году при выполнении боевого задания на восточном направлении погиб Александр Довгач, Герой Украины, командир 39-й бригады тактической авиации.

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