Кремль закладывает в бюджет РФ рекордные военные расходы на ближайшие три года

Война против Украины продолжает кардинально менять финансовое положение страны-агрессора.

Россия планирует сохранить увеличенные военные расходы как минимум на три года, что вынуждает правительство искать источники доходов во всем – от сверхприбылей в горнодобывающей отрасли до поступлений от продажи конфискованных активов, пишет Bloomberg.

Согласно проекту бюджета, представленному правительством РФ в парламент в четверг, военные расходы в 2027 году установлены на уровне около 17 триллионов рублей (205 млрд долларов) – это более чем на четверть больше, чем предыдущий показатель. Они лишь незначительно сократятся до 16,6 триллиона рублей (200 млрд долларов) в 2028 году.

Финансирование этой нагрузки заставит правительство активнее привлекать средства практически из всех других секторов экономики – за счет повышения налогов, сборов и других источников доходов, поскольку нагрузка от войны в сочетании со снижением доходов от энергетики сужает маневренность. Ожидается, что дефицит бюджета составит около 2% валового внутреннего продукта.

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Горнодобывающая промышленность и сектор производства удобрений относятся к отраслям, на которые ляжет наибольшее новое финансовое бремя: правительство планирует изымать до 30% сверхприбыли, если средняя мировая цена на определенные виды сырья (в пересчете на рубли) превысит базовый уровень 2025 года как минимум на 10%.

Для золотодобывающих компаний предусмотрен налог на сверхприбыль в размере 20%. Правительство рассчитывает, что новый сбор с горно-металлургического сектора будет приносить в бюджет около 200 миллиардов рублей (2,4 млрд долларов) ежегодно.

Более широкие меры по наполнению бюджета в ближайшие годы будут включать новые налоги на дивиденды, изменения в системе налогообложения прибыли, увеличение поступлений из других источников, а также средства от продажи конфискованных активов. Издание напомнило, что с 2022 года произошла смена владельцев активов стоимостью в десятки миллиардов долларов, принадлежавших российским олигархам и международным компаниям.

Часть расходов также возьмут на себя домохозяйства: тарифы на коммунальные услуги будут расти быстрее, чем прогнозировалось ранее. Общий показатель роста составит в среднем 11% в 2027 году.

Структура бюджета также наглядно демонстрирует, что война остается приоритетом финансирования, тогда как расходы на другие сферы – такие как образование, культура, социальная политика и здравоохранение – остаются в целом на прежнем уровне или сокращаются.

Конфискация активов в России – последние новости

Напомним, что недавно российский диктатор Владимир Путин подписал указ о передаче под временное управление активов ряда крупных иностранных компаний, работающих в России. Среди них – местные подразделения швейцарского гиганта Nestle AG, французской сети супермаркетов Auchan и немецкого оптового оператора Metro AG.

Также Путин подписал указ, согласно которому прибыльное российское дочернее предприятие американского концерна AptarGroup, производящего упаковку и системы дозирования для лекарств, косметики и товаров повседневного спроса, перешло под временное управление компании, которую возглавляет Якуб Закриев – племянник главы Чечни Рамзана Кадырова.

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