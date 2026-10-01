Сибига встретился с главой МИД Венгрии после дипломатического обострения: о чем говорили

Сибига подчеркнул, что встреча состоялась, несмотря на недавнее обострение дипломатических отношений, после саммита Карпатской инициативы, и прошла успешно.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел в Нью-Йорке встречу с венгерской коллегой Анитой Орбан. Об этом он сообщил на встрече с журналистами в Киеве.

"В Нью-Йорке мы встретились с Анитой Орбан. Мы поддерживаем контакт. Она играет конструктивную роль, я ценю наше взаимодействие", – рассказал он.

Сибига подчеркнул, что встреча состоялась, несмотря на недавнее дипломатическое обострение после саммита Карпатской инициативы, и прошла успешно.

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Глава МИД Украины добавил, что после переговоров венгерская министр заявила, что не исключает возможность участия в "Карпатской восьмерке".

По словам Сибиги, параллельно министр Орбан поддерживает контакты с вице-премьером Всеволодом Ченцовым по европейскому направлению.

"Надеемся, что мы достигнем результата, который позволит разблокировать наше дальнейшее продвижение к Европейскому Союзу", – заявил министр.

Он связал это решение с принятием поправок к закону "Об образовании":

"У нас есть проект соответствующего закона. И я надеюсь, что состоится специальная сессия Верховной Рады, на которой, помимо европейского массива законодательства, будет рассмотрен законопроект о национальных меньшинствах – речь идет об изменениях в законодательстве в сфере образования. Это коснется не только венгерского меньшинства, это коснется всех меньшинств, проживающих в Украине".

Украина пригласила Венгрию в "Карпатскую восьмерку"

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что считает неприемлемым объявление своей страны участницей международного объединения "Карпатская восьмерка" (С8) без предварительных консультаций с ней и без её согласия. Объясняя свою позицию, он привёл пример с футбольной командой, которую якобы создали в соседнем селе и взяли туда человека без его согласия. Министр иностранных дел Анита Орбан заявляла, что никакое международное сотрудничество в области энергетики не может быть реализовано без участия венгерского правительства.

Также мы писали, что впоследствии глава МИД Венгрии заявила, что Украина урегулировала конфликт с Венгрией по поводу "Карпатской восьмерки" (C8). В ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН главы МИД Украины и Венгрии провели ряд встреч и им удалось уладить все недоразумения. В то же время она подчеркнула, что вопрос строительства стратегических мощностей для хранения топлива и нефтепродуктов для Украины в Венгрии остается актуальным. То есть Будапешт отказывается от строительства этого проекта на своей территории.

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