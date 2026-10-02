РФ создает новый 'теневой флот' для финансирования войны в Украине, - МИД Британии

Москва построила как минимум два новых танкера длиной около 300 метров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) через Арктику.

Россия пытается создать "опасный новый теневой флот" танкеров для финансирования войны в Украине. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Великобритании, пишет The Telegraph.

Так, Москва построила как минимум два новых танкера длиной около 300 метров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) через Арктику; оба судна были введены в эксплуатацию ранее в этом году.

Также в МИД Британии полагают, что Кремль реквизировал ряд других судов для усиления своего тайного флота, который все чаще становится целью НАТО для конфискации.

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Правительство Великобритании сообщило о предполагаемой попытке Путина расширить флотилию в четверг, а также объявило о введении новых санкций против России.

"Кремль пытается создать опасный новый "теневой флот" для обхода санкций и поддержания доходов от экспорта газа… В новый пакет санкций включены несколько судов, приобретенных для реализации этой задачи, в том числе те, что были введены в эксплуатацию совсем недавно – в июле этого года", - заявили в МИД.

Кроме того, Британия ввела санкции против еще восьми судов, включая танкеры для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) нового поколения – "Алексей Косыгин" и "Константин Посьет", ходящие под российским флагом.

Эти суда водоизмещением 127 555 тонн, построенные в России, были введены в эксплуатацию ранее в этом году. Оба они способны преодолевать лед толщиной до двух метров, что указывает на возможность их использования в рамках продвижения России в Арктику и на Крайний Север.

Третье судно, "Петр Столыпин", также вошло в строй в этом году и попало под санкции наряду с танкерами "Портовый", "Чайво", "Авача", "Бебек-Э" (построенным в 1979 году) и "Galle Energy" – 75-футовым судном для перевозки персонала, ходящим под флагом Шри-Ланки.

На сегодняшний день ЕС ввел санкции против примерно 670 судов, запретив им заход в европейские порты, а Великобритания приняла меры в отношении около 600 танкеров, используемых для финансирования путинской военной машины.

Отмечается, что санкции, объявленные в четверг, также затрагивают восемь лиц, причастных к произвольным задержаниям, пыткам и жестокому обращению с мирными жителями Украины, включая действующего сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Санкции были также введены в отношении еще семи человек за их роль в идеологической обработке и милитаризации украинских детей, в том числе тех, кто был депортирован российскими властями.

Санкции против России

Ранее группа членов Палаты представителей Конгресса США призвала президента Трампа не ослаблять ограничения в отношении РФ, а наоборот применить "адские санкции".

Также сообщалось, что на этой неделе Украина представит администрации Трампа и Конгрессу список российских компаний, судов и физических лиц, в отношении которых она хотела бы ввести санкции США в соответствии с новым законом, подписанным президентом Дональдом Трампом.

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