Почему соратник Путина оплатил вечеринку Трампа-младшего: The Telegraph выяснил новые подробности

Как именно Трамп-младший оказался в кругу общения Кремлева, точно неизвестно.

Российский бизнесмен Умар Кремлев потратил не менее 170 000 долларов на частный остров и фейерверк-шоу, чтобы отпраздновать свадьбу сына президента США Дональда Трампа-младшего с Беттиной Андерсон, сообщает The Telegraph.

По данным издания, настоящая фамилия россиянина – Умар Лутфуллоев. В возрасте 28 лет, имея за плечами судимости за вымогательство и избиение, а также потеряв надежду на карьеру боксёра из-за нарушения дисциплины, Лутфуллоев хотел начать новую жизнь и подняться по социальной лестнице в российском обществе.

Издание отметило, что не было лучшей фамилии, чем Кремлёв – "человек Кремля". Как и в случае с Дональдом Трампом-младшим, эта фамилия неизбежно приносила славу, богатство и споры.

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Издание констатирует, что судьбы этих двух мужчин навсегда переплелись после того, как выяснилось, что Кремлёв вложил не менее 170 000 долларов в частный остров и фейерверк-шоу по случаю свадьбы господина Трампа-младшего с Беттиной Андерсон.

Ведущий представитель Демократической партии в комитете по надзору Палаты представителей США Роберт Гарсия требует ответа, который он получил в ответ.

"Дружба не нуждается в политических мотивах. Щедрость не всегда сопровождается скрытыми намерениями. А иногда свадебный подарок – это просто свадебный подарок", – заявили Трамп-младший с женой.

Впрочем, Дональд Трамп-младший предложил Кремлёву вернуть деньги.

Издание выяснило, что эти отношения гораздо глубже и что Кремлёв, которому сейчас 43 года, по-видимому, преследует чёткую цель.

Как началась карьера Кремлёва

Указывается, что именно в этом разношёрстном подпольном мире Кремлёв начал налаживать связи, которые помогли ему превратиться из боксёра во влиятельную фигуру.

По данным издания, его важнейшим связным был генерал-майор Федеральной службы охраны РФ Алексей Рубежный. До 2016 года Рубежный возглавлял Службу охраны президента, а Кремлев получил доступ к Путину.

С этого момента его карьера пошла в гору. Он стремительно поднялся по карьерной лестнице и в 2017 году возглавил Российскую федерацию бокса.

"Но Кремлёв стремился к большему", – отмечается в публикации.

Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) находилась в затруднительном положении, страдая от обвинений в коррупции, которые привели к её временному отстранению от Олимпийских игр в качестве органа, курировавшего бокс в 2019 году.

Кремлев пообещал провести радикальные реформы и урегулировать долг, который, по сообщениям, составлял 16 млн долларов. Его целью было вернуть организации контроль над олимпийским боксом.

В статье отмечается, что в 2020 году Кремлев победил на выборах. То, что он почти не владел английским языком, не имело значения. Он начал свою деятельность на знакомой территории, изменив название организации на Международную боксерскую ассоциацию (IBA).

Примечательно, что вскоре было заключено партнерство между IBA и российским государственным энергетическим гигантом "Газпром". Долги были списаны, а призовые суммы увеличились.

Кремлев остается верным Путину

Издание отметило, что, накопив личное состояние в размере целых 300 млн фунтов стерлингов и параллельно занимаясь другими делами, в частности занимая пост президента Международной федерации нард, Кремлёв чётко осознавал, кому он предан.

"Благодаря одному человеку сегодня действительно есть множество возможностей зарабатывать деньги и стремиться к большему. Этот человек, конечно же, – наш президент Владимир Владимирович Путин", – сказал он в видеоинтервью 2024 года, которое обнаружило издание.

Через несколько месяцев против него были введены санкции со стороны Украины. При этом он не находится под санкциями со стороны Великобритании, США или ЕС.

Издание сообщило, что в апреле Путин наградил Кремлёва Орденом Дружбы, а за несколько дней до свадьбы Трампа-младшего он сопровождал главу Кремля во время визита в Китай, хотя и подчеркивал, что находился там не в официальном качестве.

Как именно Трамп-младший попал в круг общения Кремлёва, точно неизвестно.

Пресс-секретарь сына президента США заявил, что эти двое, которые оба являются заядлыми охотниками, познакомились через общего друга и "нашли общий язык благодаря своей любви к боксу и активному отдыху на природе".

В статье отмечается, что Трамп-младший с раннего возраста был связан с миром бокса благодаря работе своего отца в качестве боксерского промоутера. В возрасте 10 лет он наблюдал за тем, как Майк Тайсон за 91 секунду разгромил Майкла Спинкса в отеле "Трамп Плаза" в Атлантик-Сити.

Имя этого общего друга не называется, но оба мужчины поддерживают тесные отношения с турецким бизнесменом по имени Каан Каракая. По сообщениям, он присутствовал во время скандальной поездки в Монголию в 2019 году на охоту, в ходе которой Трамп-младший застрелил овечку, относящуюся к виду аргали, который находится под угрозой исчезновения.

Издание указало, что в сентябре прошлого года на мероприятии IBA в Стамбуле, на котором присутствовал чемпион в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, Кремлёв объявил о назначении Каракая представителем организации в Турции.

"Каан всегда был мостом между мирами, другом, который объединяет людей", – заявил он.

Дружба с Трампом-младшим

Трамп-младший также присутствовал на этом мероприятии IBA и сидел рядом с Кремлёвым на сцене.

Похоже, на тот момент оба мужчины находились в дружеских отношениях, несмотря на то, что россиянин не очень хорошо владел английским. На фотографиях видно, как оба мужчины слушают в наушниках, очевидно, переводчика, пока другой говорит.

Кремлёв в своей пафосной речи заявил, что "гордится тем, что стоит здесь со своим другом", и пообещал, что он и Трамп-младший "будут отстаивать прозрачность бокса и открывать двери для следующего поколения".

"Я горжусь тем, что могу называть Умара не только лидером, но и другом", – сказал Трамп-младший.

Издание подчеркнуло, что в пресс-релизе IBA громко провозглашалось: "Умар Кремлёв и Дональд Трамп-младший объединяют силы".

В статье высказывается предположение, что Кремлёва вдохновили два других события, произошедших этим летом: Чемпионат мира по футболу под руководством Джанни Инфантино – самый прибыльный турнир в истории – и турнир UFC Freedom 250 под руководством Даны Уайта, который состоялся на Южной лужайке Белого дома.

"Кремлев увидел, как Дана и Инфантино добились того, чего хотели. Он хочет получить свою долю", – отметил один из инсайдеров из мира спорта.

Издание отметило, что, хотя оба мужчины столкнулись с лавиной критики, они получили публичную поддержку от президента США. Они по-прежнему надежно удерживают свои посты.

"Завоевать расположение Дона-младшего – это хорошее начало", – добавил инсайдер.

Скандал со свадьбой Трампа-младшего

Ранее УНИАН сообщал, что демократы в Палате представителей, которые параллельно изучают вопрос обогащения семьи президента США во время его пребывания у власти, направили Трампу-младшему письмо. В нем они назвали ситуацию потенциально очень серьезной из-за его связей с Умаром Кремлевым. Конгрессмен Роберт Гарсия заявил, что дорогие и малоизвестные подарки сыну действующего президента от человека из окружения Путина вызывают "серьезные вопросы относительно национальной безопасности и коррупции в государственном управлении". Гарсия настаивает на проведении тщательной проверки связей Трампа-младшего с Кремлем.

Также мы писали, что сенатор-республиканец от штата Юта обратился в Судебный комитет Сената с просьбой выдать повестку Дональду Трампу-младшему после того, как появились сообщения о его дружбе с Кремлевым. Politico отметило, что обращение сенатора Джона Кертиса, появившееся после публикации ProPublica, свидетельствует о значительном разрыве в отношениях между президентом Дональдом Трампом и членом его собственной партии. Помимо расследования в отношении Трампа-младшего, Кертис обратился в Судебный комитет Сената с просьбой выписать повестку сыну бывшего президента Джо Байдена – Хантеру Байдену, который на протяжении многих лет оказывался в центре многочисленных скандалов, связанных с конфликтом интересов.

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