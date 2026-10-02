Небольшие дроны делают минометы гораздо более опасными, чем раньше, – Forbes

Отныне минометчики смогут точно видеть, куда попадают их снаряды.

Небольшие беспилотники становятся штатным вспомогательным средством для минометных расчетов в современных армиях. Как пишет Forbes, это меняет традиционный подход к работе минометов.

В этом месяце военнослужащие Национальной гвардии штата Вашингтон задействовали небольшие беспилотные авиационные системы в ходе тренировок минометных расчетов. Как пишет издание, дроны выполняли сразу несколько задач: обнаруживали цели, определяли их точное местонахождение и передавали эту информацию военным. Кроме того, операторы беспилотников могли наблюдать за полетом боеприпасов и оценивать результаты поражения.

"Нашей целью во время учений было успешно интегрировать беспилотные системы в цепочку от обнаружения цели до стрелка. Мы превзошли ожидания", – заявил подполковник Джош Браун, командир 3-го батальона 161-го пехотного полка Национальной гвардии.

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По данным Forbes, после падения снарядов беспилотники также осматривали места попаданий. Это позволяло военным оценить нанесённый ущерб и определить, насколько точно была поражена цель.

Forbes обращает внимание, что интеграция автономных систем с минометными расчетами является беспрецедентной для армии США. Минометы относятся к самым старым видам вооружения, а их общая концепция на протяжении поколений оставалась почти неизменной.

"Изображения солдат, стреляющих из минометов во время обеих мировых войн, поразительно похожи на современную войну. Минометы были настолько уважаемым элементом боевых действий, что до сих пор казались практически неуязвимыми для серьезных изменений", – говорится в публикации.

По оценке автора, более широкое использование дронов в сочетании с минометами может повысить точность огня и затруднить противнику сокрытие своих позиций, сделав поле боя ещё более прозрачным.

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Как писал УНИАН, Россия изменила компоновку реактивного дрона "Герань-5", перенеся двигатель внутрь корпуса, чтобы уменьшить сопротивление воздуха и повысить скорость до 700 км/ч. Это решение может затруднить перехват беспилотника дешевыми дронами-перехватчиками, но в то же время сокращает дальность полета из-за уменьшения объема топливного бака и создает проблемы с тепловой защитой.

Также мы рассказывали, что Украина активно развивает морские дроны, которые уже уничтожили значительную часть Черноморского флота РФ и теперь используются в качестве платформ для запуска воздушных дронов и перехвата целей. Эксперты отмечают, что главное преимущество украинских технологий – их гибкость и способность быстро адаптироваться к новым угрозам, что делает их примером для военных в разных странах мира.

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