В Волгограде после атаки дронов начался пожар на НПЗ и химзаводе

Волгоградский НПЗ входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

В ночь на 2 октября дроны массированно атаковали Волгоград, в результате чего в районе местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и химического завода "Каустик" вспыхнули пожары.

Как сообщил телеграм-канал ASTRA, жители Волгограда ночью заявляли о пролете беспилотников и серии взрывов во всех районах города. При этом, по словам местных, воздушную тревогу не объявили.

В ASTRA проанализировали кадры очевидцев и пришли к выводу, что пожар возник на Волгоградском НПЗ и расположенном рядом заводе "Каустик".

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о массированной атаке дронов на промышленную инфраструктуру, но о пожаре на НПЗ умолчал.

А вот о том, что загорелся жилой дом, он, конечно же, сообщил и добавил, что один человек получил ранения.

Химзавод "Каустик" расположен на юге Волгограда. Это одно из ведущих химических предприятий региона, производящее продукцию двойного назначения для российского ВПК.

Волгоградским НПЗ владеет "Лукойлу" и входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет около 15 млн тонн нефти в год. Завод выпускает бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут и битум.

Волгоградский НПЗ в конце июля уже атаковали украинские дроны. Тогда были повреждены ключевые производственные мощности.

Удары по российским НПЗ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 сентября беспилотники массированно атаковали Москву и Московскую область. В результате на территории логистического технопарка "Софьино" и на НПЗ в Капотне вспыхнули масштабные пожары.

Тогда беспилотники заходили в Москву группами. Поражение произошло в районе находящегося под Москвой технопарка "Софьино".

Также мониторинговые каналы выкладывали видео сильнейшего пожара из Капотни, где находится московский НПЗ.

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