Зеленский отказался от некоторых мощных американских снарядов, - Трамп

Президент США отметил, что у Украины не было платформ, которые могли бы запускать эти снаряды.

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от некоторых мощных американских снарядов из-за остутствия подходящих платформ для их запуска. Такое заявление он сделал в интервью Time.

"У нас есть боеприпасы среднего и выше среднего класса, которые очень мощные, сильнее, чем когда-либо прежде. Есть боеприпасы, которые президент Зеленский не захотел принимать, но это очень мощные боеприпасы. Он не стал их принимать, потому что у него не было самолетов и всего необходимого для использования этих боеприпасов", - сказал Трамп.

Президент США отметил, что сейчас компания Raytheon производит оружие, которое подходит Украине. Он отметил, что часть этого оружия уже передается Украине.

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"Теперь у нас есть Raytheon. У нас есть все необходимое. Они (снаряды - УНИАН) уже отправляются", - подчеркнул американский лидер.

Кроме того, Трамп заверил, что США не сталкиваются с серьезным дефицитом снарядов. Он признал, что американские запасы снарядов все же сократились, но якобы не из-за войны против Ирана, а из-за помощи Украине во времена администрации Джо Байдена.

"У нас много оружия. Знаете, мы накапливали его в течение последних шести месяцев. Байден отдал Украине огромные количества боеприпасов. Гораздо больше, чем мы потратили, но у нас всё в порядке. У нас всё в порядке, но мы сейчас также активно пополняем запасы и сохраняем их. Знаете, мы передадим их другим, нашим союзникам", - сказал Трамп.

Трамп надеется на заключение мирного соглашения между Украиной и РФ до зимы

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и кремлевский диктатор Владимир Путин договорились о прекращении огня. Он подчеркнул, что надеется на то, что Украина и Россия заключат соглашение в ближайшее время, возможно, еще до наступления зимы.

Трамп заявил, что много разговаривал с Зеленским. По его словам, президенты Украины и РФ хотят прекратить войну.

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