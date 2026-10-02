Под утро Россия повторно ударила по Южному мосту

Об ударе по мосту стало известно около 05:03.

Сегодня под утро российские оккупанты повторно ударили по Южному мосту в Киеве.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. "Снова попадание в Южный мост. Экстренные службы направляются на место", - написал он.

Об ударе по мосту стало известно около 05:03. Последствия выясняются, но данных о разрушениях или пострадавших пока нет.

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При этом, рано утром в Голосеевском районе обломки дрона упали на открытую территорию. Взрывной волной повредило окна в нежилом здании и несколько автомобилей. Обошлось без пожара и пострадавших.

Кроме того, по данным Киевской городской военной администрации, в результате российской атаки в Дарницком районе поврежден 25-этажный жилой дом.

Удары России по Южному мосту в Киеве

Как сообщал УНИАН, 1 октября два российских беспилотника атаковали Южный мост в Киеве.

По данным мэра столицы Виталия Кличко, зафиксировано попадания вблизи опорной части сооружения. Во время атаки по мосту проезжал поезд метро, пассажиры и машинист не пострадали.

После удара движение метро и наземного общественного транспорта через мост приостановили, специалисты начали обследование конструкции. После этого наземный общественный транспорт снова запустили по мосту, а работа метро не возобновлялась.

Позже россияне снова атаковали Южный мост.

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