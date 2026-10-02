Под утро Россия повторно ударила по Южному мосту

Сегодня под утро российские оккупанты повторно ударили по Южному мосту в Киеве.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. "Снова попадание в Южный мост. Экстренные службы направляются на место", - написал он.
Об ударе по мосту стало известно около 05:03. Последствия выясняются, но данных о разрушениях или пострадавших пока нет.
При этом, рано утром в Голосеевском районе обломки дрона упали на открытую территорию. Взрывной волной повредило окна в нежилом здании и несколько автомобилей. Обошлось без пожара и пострадавших.
Кроме того, по данным Киевской городской военной администрации, в результате российской атаки в Дарницком районе поврежден 25-этажный жилой дом.
Удары России по Южному мосту в Киеве
Как сообщал УНИАН, 1 октября два российских беспилотника атаковали Южный мост в Киеве.
По данным мэра столицы Виталия Кличко, зафиксировано попадания вблизи опорной части сооружения. Во время атаки по мосту проезжал поезд метро, пассажиры и машинист не пострадали.
После удара движение метро и наземного общественного транспорта через мост приостановили, специалисты начали обследование конструкции. После этого наземный общественный транспорт снова запустили по мосту, а работа метро не возобновлялась.
Позже россияне снова атаковали Южный мост.