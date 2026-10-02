Президент Южной Кореи пригрозил Украине из-за ситуации с северокорейскими солдатами

Он потребовал от украинской стороны публичных извинений.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен пригрозил Украине принять меры, если она не извинится и не признает существования соглашения о конфиденциальности касательно передачи двух пленных северокорейских солдат.

Как пишет Reuters, на существовании такого соглашения Сеул сильно настаивает.

"Если отказ признать факты и принести публичные извинения продолжится, мы примем дополнительные меры", - написал Ли Чжэ Мен в X.

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Он также выразил "глубокое сожаление" по поводу заявлений украинской стороны о якобы неизбежном военном столкновении между Северной и Южной Кореей, отметив, что подобные высказывания подстрекают к войне на Корейском полуострове.

Как отметило издание, этот спор возник в непростое время для администрации Ли Чжэ Мен Ли, которая изо всех сил пытается снизить напряженность в отношениях с Северной Кореей.

Сотрудник Корейского института национального объединения в Сеуле Чо Хан Бом отметил, что любые дополнительные меры, вероятнее всего, затронут ту помощь, которую Южная Корея уже оказывает Украине, включая гуманитарную и финансовую поддержку, а также содействие в восстановлении страны:

"Украина рискует потерять больше, чем Южная Корея, поскольку она получает поддержку от Сеула".

"Однако затяжное противостояние не выгодно ни одной из сторон", - добавил Чо, отметив, что Южная Корея получает от Украины информацию о военной деятельности Северной Кореи.

Помощь Южной Кореи Украине

С момента вторжения России в 2022 году Южная Корея оказывает Украине гуманитарную и финансовую помощь, а в июле пообещала выделить дополнительные $100 млн.

Дипломатический спор Украины и Южной Кореи

В прошлом месяце украинский президент Владимир Зеленский объявил на Генеральной Ассамблее ООН, что Украина передала Южной Корее двух северокорейских военнопленных, которые воевали на стороне РФ.

Такая открытость Южной Корее не понравилась. Впоследствии Сеул обвинил Киев в нарушении соглашения о конфиденциальности передачи военнопленных, тогда как украинские официальные лица заявили, что подобного соглашения не существовало.

1 октября министр иностранных дел Андрей Сибига заявлял, что Украина стремится наладить отношения с Южной Кореей.

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