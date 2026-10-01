ЕС предпримет новую попытку передачи Украине российских активов: Forbes назвал срок

Депутаты Европарламента предложили возможное решение проблемы стоимостью 210 миллиардов евро.

На двухдневном саммите 15-16 октября в Брюсселе лидеры Европейского Союза обсудят вторжение России в Украину и дальнейшую поддержку Киева. В частности, будет рассмотрен вопрос об использовании замороженных российских активов в интересах Украины, пишет Forbes.

Перед саммитом 122 депутата Европейского парламента подписали письмо к лидерам ЕС, в котором призвали вернуться к вопросу о российских активах. В письме депутаты предложили перечислить эти активы в новый инструмент Евросоюза, который взял бы на себя юридические обязательства перед Центральным банком России.

Ранее вопрос о замороженных российских активах в августе подняли Швеция, Нидерланды, Польша и Испания. В сентябре одобрительно высказались по поводу передачи Киеву этих средств официальные лица Эстонии, Ирландии, Португалии, Финляндии, Латвии и Литвы. Всего Евросоюз насчитывает 27 государств-членов.

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В Европе заморожено 210 миллиардов евро российских активов, из которых 185 миллиардов хранятся в Бельгии в международном центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear. На сегодняшний день Брюссель выступает против использования замороженных российских активов. Европейский центральный банк также предупредил, что использование этих активов может подорвать доверие к евро.

В свою очередь, Россия затягивает процесс судебными разбирательствами в московских судах, которые, впрочем, не обладают никакой юрисдикцией для исполнения решений на территории ЕС.

Если Евросоюз на саммите 15–16 октября примет решение об использовании замороженных активов, это не только заставит Россию нести расходы на войну в Украине, но и создаст прецедент использования иностранных суверенных активов во время войны. Это, вероятно, вызовет более широкие юридические дискуссии и новые толкования норм международного права.

В целом с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года государства-члены ЕС предоставили Украине помощь на сумму 224,5 миллиарда евро. Для сравнения: с февраля 2022 года США выделили на помощь Украине более 195 миллиардов долларов (172,8 миллиарда евро).

Дефицит бюджета Украины – главные новости

В августе президент Владимир Зеленский предупредил, что министерство обороны Украины сталкивается с дефицитом финансирования в размере 27 миллиардов долларов. Он добавил, что эти средства необходимы для обеспечения личного состава, социальной поддержки и закупки вооружения для ведения боевых действий.

После этого министр финансов Сергей Марченко озвучил цифру уже в 32,6 миллиарда долларов необходимого дополнительного финансирования. По его словам, отсутствие новых поступлений от партнеров может вынудить Киев отложить часть невоенных расходов.

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