ЕС и Украина договорились ускорить выплату кредита в следующем году

На недавней встрече министров обороны стран ЕС "многие призывали к досрочному выделению части кредита в 90 миллиардов евро, предусмотренного на 2027 год.

Европейская комиссия и Украина договорились ускорить выделение 45 миллиардов евро, запланированных для Киева на 2027 год в рамках кредитной программы ЕС объемом 90 миллиардов евро. Об этом говорится в совместном заявлении.

Как пишет Politico, на недавней встрече министров обороны стран ЕС "многие призывали к досрочному выделению части кредита в 90 миллиардов евро, предусмотренного на 2027 год", то есть к предоставлению части средств, запланированных на 2027 год, уже в текущем году.

По словам дипломатов, Еврокомиссия предпочла ускорить выделение кредитных средств, запланированных на следующий год, в течение самого 2027 года, что все равно позволило бы Украине получить эти деньги быстрее.

Видео дня

"Что касается 2027 года, мы договорились оперативно продвигаться в вопросе выделения 45 миллиардов евро в рамках кредита на поддержку Украины при условии выполнения установленных требований", - заявили стороны, имея в виду реформы, которые Украина должна провести для получения средств.

По словам высокопоставленного представителя ЕС, как только Украина выполнит эти условия, средства будут немедленно выделены.

Стороны также договорились "начать работу по определению дополнительных бюджетных и оборонных потребностей" и проводить ежемесячные встречи для координации своих усилий.

Важно, что решение о предоставлении Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро было согласовано лидерами стран Евросоюза в декабре прошлого года; средства предназначены для финансовой поддержки страны в 2026 и 2027 годах.

Пакет помощи предусматривает выполнение Киевом ряда жестких условий, в том числе соблюдение принципа верховенства права и борьбу с коррупцией. Значительная часть кредита - 60 млрд евро - выделяется на нужды обороны Украины.

При этом сумма кредита разделена поровну: по 45 млрд евро на 2026 и 2027 годы. Эти средства призваны покрыть две трети потребностей Украины во внешнем финансировании на указанный двухлетний период; остальную часть, как ожидается, должны обеспечить другие страны, прежде всего партнеры по G7.

В совместном заявлении также содержится призыв к этим партнерам принять участие в финансировании:

"Все стороны согласились с тем, что другие партнеры также должны выполнить свои финансовые обязательства и активизировать усилия, учитывая серьезные вызовы, с которыми сталкивается Украина".

Помощь Украине от ЕС

Ранее издание Le Monde писало, что в Брюсселе не поддержали новую просьбу Украины помочь ей деньгами: это решение теперь трудное для европейских властей, учитывая выборы в ряде стран. Утверждалось, что новая просьба Украины о деньгах пока не нашла одобрения среди властей ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: