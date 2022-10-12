Тайвань тоже наблюдает за ситуацией, чтоб учиться защищаться от таких угроз.

Китай изучает опыт российской агрессии против Украины, чтобы разработать стратегию "гибридной войны" против Тайваня, среди которых использование беспилотников и психологического давления.

Об этом заявил генеральный директор Бюро национальной безопасности Тайваня Чэнь Мин-Тун, сообщает Reuters.

По его словам, Тайвань тоже наблюдает за войной в Украине, чтобы должным образом отреагировать против возможной угрозы Китая.

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"В этом году коммунистические военные позаимствовали опыт российско-украинской войны, чтобы развить "гибридную войну" против Тайваня и усилить свою боевую подготовку", – отметил Чэнь Мин-Тун, выступая в парламенте.

Он добавил, что после учений в августе Китай расширил свою "серую зону" и гибридную деятельность против Тайваня, особенно с использованием беспилотников.

По мнению Мин-Туна, военная кампания Китая в "серой зоне" предусматривает нерегулярную тактику истощения противника, не прибегая к открытому бою, например частые полеты в зону противовоздушной обороны Тайваня и вынуждение военно-воздушных сил Тайваня активизироваться.

Ситуация на Тайвани

Как ранее сообщал УНИАН, напряжение между Китаем и Тайванем возросло после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин провел военные учения возле берегов частично признанного государства, а Тайвань назвал их имитацией нападения.

В ответ на визит Пелоси Китай разорвал диалог с США в военной и климатической сферах и ввел против спикера и ее ближайших родственников санкции.

Тайвань 30 августа открыл предупредительный огонь по китайскому беспилотнику. Через день военные силы острова сбили китайский дрон.

Недавно сообщалось, что на своих военных учениях китайская армия имитировала удары по кораблям ВМС США. Они могут стать целями в рамках захвата полосы островов, примыкающей к побережью Китая.

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