В Павлограде масштабный пожар в админздании после российского удара

В больницу были госпитализированы три человека, пострадавшие в результате удара.

В результате атаки российских оккупантов на Павлоград загорелось административное здание в центре города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

"Враг вновь атаковал Павлоград. Возник пожар. Загорелось административное здание в центре города. Информацию о пострадавших уточняем", – отметил он.

Позже глава ОВА добавил, что в Днепропетровской области сегодня четыре человека получили ранения. Россияне более 30 раз атаковали четыре района области беспилотниками, артиллерией и сбросили авиабомбу.

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"В Павлограде разрушено административное здание, произошли пожары. Трое человек госпитализированы. 67-летняя женщина находится на амбулаторном лечении", – написал Ганжа.

Кроме того, в Никопольском районе российские захватчики нанесли удары по Никополю, Покровской, Марганецкой и Червоногригоровской общинам. Там повреждены предприятие, гостиница, частные дома, легковые и грузовые автомобили.

"В Синельниковском районе пострадали Богиновская и Николаевская общины. Разрушены частные дома. В Днепре возник пожар", – сообщил Ганжа.

Последние удары по Днепропетровской области

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в результате российских ударов по Днепропетровской области двое человек погибли, а еще пятеро получили ранения. В частности, враг нанес удар по Межевской общине, в результате чего там погибли 17-летняя девушка и 59-летняя женщина. Еще два человека, среди которых 6-летний мальчик, получили ранения.

28 сентября российская оккупационная армия нанесла удар по центру Днепра, поразив офисное здание, где вспыхнул пожар. Сообщалось, что в результате атаки погибли три человека, а ещё как минимум 12 получили ранения.

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