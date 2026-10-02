Мерц заявил, что Россия поддерживает партию АдГ, – Bloomberg

Он изобразил Россию как фактор дестабилизации в Германии и угрозу для демократии в крупнейшей экономике Европы.

Канцлер Фридрих Мерц заявил, что ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) пользуется поддержкой России, усилив свою риторику против этой оппозиционной партии, которая набирает популярность, выиграла в прошлом месяце два региональных выбора и лидирует во всех основных общенациональных опросах, сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что Мерц, не приведя конкретных доказательств якобы поддержки со стороны Москвы, высказал эту точку зрения во время выступления в четверг, 1 октября. Он изобразил Россию как дестабилизирующий фактор в Германии и угрозу для демократии в крупнейшей экономике Европы.

"Мы не позволим себя разъединить – ни гибридными атаками, ни ненавистью, которую разжигают в социальных сетях боты, управляемые Москвой, ни лозунгами партии АдГ и их российских сторонников", – заявил Мерц на мероприятии, организованном бизнес-группой в западнонемецком городе Мюнстер.

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Канцлер Германии высказал мнение, что Россия стремится дестабилизировать его страну:

"Российское правительство хочет нас дестабилизировать. Оно хочет, чтобы мы ослабили нашу поддержку Украины. Оно хочет, чтобы мы перестали инвестировать в наши средства сдерживания. Оно ищет любой повод, чтобы расколоть наше общество и ослабить нашу страну".

Издание напоминает, что партия АдГ призвала прекратить военную поддержку Украины со стороны Германии и возобновить импорт российского газа. Хотя некоторые политики этой партии имели контакты с пророссийскими сетями, доказательств того, что Россия финансировала партию или руководила её политикой, нет.

В статье отмечается, что правительство Мерца обвинило Россию в неудачной атаке беспилотника, произошедшей в августе в аэропорту Лейпцига – центре военной поддержки Украины со стороны Организации Североатлантического договора.

Напоминается, что этот инцидент вызвал волну дипломатических контрмер: Германия закрыла российское консульство в Бонне – столице бывшей Западной Германии во времена Холодной войны – и российский культурный центр в Берлине. В ответ Россия объявила о закрытии филиалов немецкого культурного и языкового центра "Институт Гете".

По данным издания, западные чиновники предупредили о все более дерзкой кампании Кремля в рамках так называемой гибридной войны в регионе – убийства, промышленный саботаж и другие тактики, за которые можно не брать на себя ответственность, направленные на подрыв европейской поддержки Украины. Россия отрицает, что проводит такие операции.

Партия АдГ и Мерц: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению сопредседателя ультраправой партии АдГ Тино Хрупаллы, канцлер Германии должна уйти в отставку после "катастрофических" результатов местных выборов. Хрупалла назвал итоги выборов в Мекленбурге-Передней Померании и Берлине в воскресенье, 20 сентября, сокрушительным поражением для Мерца и его партии "Христианско-демократический союз" (ХДС). ХДС, по предварительным данным, набирает в Мекленбурге-Передней Померании всего 4,9% и рискует не пройти в местный парламент. Примечательно, что в Берлине ХДС занимает второе место после Левой партии, лишь немного опережая АдГ. Поэтому он советует Мерцу сделать "выводы" и предложить свою отставку.

Также мы писали, что Мерц обвинил партию АдГ в том, что она перекладывает ответственность за войну с Россией на Запад. Он сделал это заявление на фоне выступления лидера АдГ Алисы Вайдель, которая обвинила действующую власть Германии в разжигании войны. В ответ на это Мерц подчеркнул, что России не угрожали ни НАТО, ни ЕС, ни отдельно Германия. Он также акцентировал внимание на том, что Украина защищает, в частности, и свободу Германии, а АдГ пытается переложить ответственность на жертву агрессии.

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