Трамп перенаправил помощь для Украины и НАТО в страны Латинской Америки, - WP

Речь идет о десятках миллионов долларов, одобренных Конгрессом для стран, пострадавших от войны в Украине.

Администрация Дональда Трампа перенаправила десятки миллионов долларов, изначально одобренные для помощи Украине и союзникам по НАТО, в адрес стран Латинской Америки, дружественных к президенту США. Об этом сообщили изданию The Washington Post три американских чиновника.

По данным WP, Госдепартамент уведомил Конгресс о своих намерениях в сентябре, после чего сенатор Джинн Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир) и член Палаты представителей Грегори Микс (демократ от штата Нью-Йорк) заблокировали процесс перенаправления средств.

"По словам чиновников, пожелавших остаться анонимными из-за конфиденциального характера вопросов безопасности, поздно вечером в среду администрация уведомила Конгресс о решении проигнорировать этот запрет и продолжить реализацию плана. В итоге 52 миллиона долларов, изначально одобренные для Словакии, Северной Македонии, Туниса и Ирака, будут перенаправлены в Панаму, Перу, Эквадор и Колумбию.

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Отмечается, что особое недовольство сенаторов вызвало перенаправление средств, предназначавшихся Словакии и Северной Македонии, поскольку эти деньги были включены в дополнительный пакет помощи Украине, специально предназначенный для стран, затронутых войной.

"Обе палаты Конгресса выделили эти средства для вполне конкретной цели: поддержки Украины и наших европейских союзников после полномасштабного вторжения России. Исполнительная власть не обладает неограниченным правом по своему усмотрению перенаправлять эти средства на другие политические приоритеты администрации или в другие страны, – говорится в письме сенаторов, адресованном госсекретарю Марко Рубио.

В ответ на возражения законодателей в Госдепартаменте заявили изданию The Post, что эти средства эффективнее использовать в Латинской Америке, исходя из внешнеполитической доктрины Трампа, предусматривающей перенос приоритетов на Западное полушарие.

"Перераспределение средств с Ближнего Востока и из Европы в пользу Западного полушария соответствует Стратегии национальной безопасности. Средства, направляемые в Западное полушарие, укрепят партнерства США в сфере безопасности и позволят противодействовать военному влиянию противников в нашем общем регионе", - отмечается в заявлении ведомства.

В сентябре Рубио посетил Колумбию, Эквадор и Перу, чтобы продвигать ключевые инициативы администрации Трампа по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и нелегальной иммиграцией. Правительства Эквадора и Колумбии, придерживающиеся правых взглядов, поддерживают особо тесные отношения с администрацией Трампа, выполняя ее требования о более глубоком и решительном сотрудничестве в сфере борьбы с наркоторговлей.

Конгресс одобрил выделение этих средств в 2022 году, в самом начале войны в Украине, чтобы побудить европейские страны поставлять Украине оружие.

Помимо помощи Украине и ее ближайшим европейским соседям, целью этого законопроекта было стимулировать другие страны – особенно те, что передали Украине свои запасы устаревшего вооружения, – переключиться на закупку военной техники США вместо российской.

Позиция Трампа - последние новости

Ранее издание The Atlantic писало, что Трамп может снять часть санкций с РФ еще до завершения войны в Украине. В частности, несколько месяцев назад посланник президента США Дональда Трампа в Восточной Европе Джон Коул обратился к нему с предложением выхода из тупика в отношениях Вашингтона с Москвой.

Отмечается, что он предложил ему снять часть санкций с РФ в обмен на освобождение политических заключённых Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и кремлевский диктатор Владимир Путин договорились о прекращении огня. Он подчеркнул, что надеется на то, что Украина и Россия заключат соглашение в ближайшее время, возможно, еще до наступления зимы.

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