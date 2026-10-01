Украина впервые применила собственную тактическую баллистическую ракету, - Зеленский

Президент отметил, что следующим шагом станет производство этих ракет.

Украина впервые совершила боевое применение тактической баллистической ракеты FP-7. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украинская тактическая баллистика. FP-7. Первое боевое применение. Спасибо за результат", - написал президент.

Зеленский отметил, что следующим шагом станет производство этих ракет.

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Напомним, что ранее генеральный директор Fire Point Ирина Терех поделилась, что компания уже испытывает ракету FP-9 с еще большей дальностью. Она говорила о том, что из-за большой дальности этого оружия невозможно провести полноценные испытания на территории Украины, поэтому следующий этап может фактически сразу стать боевым применением по целям на территории РФ.

Ракета FP-7 - что известно

Ранее соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман рассказал, что украинская баллистическая ракета FP-7 является аналогом американской ракеты ATACMS, однако по цене она в 2,5 раза дешевле. По его словам, ракета FP-7 – это клон советской ракеты от С-400 и создана для того, "чтобы заполнять существующие пусковые установки".

Сравнивая FP-7 с ATACMS, Штилерман говорил, что украинская ракета в 2,5 раза дешевле, а дальность у них одинаковая – 300 километров.

Авиационный эксперт Богдан Долинце заявлял, что России для отражения атак украинских ракет FP-7 придется использовать последние модификации соответствующих ракет к комплексам С-300 или новейшие комплексы С-400 и даже С-500.

По словам Долинце, сейчас производственные мощности FP-7 могут составлять несколько единиц в неделю или даже в месяц, но после заключения договора производитель будет масштабировать мощности в соответствии с контрактами.

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