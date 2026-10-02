В Киеве транспортный коллапс из-за перекрытия мостов: движение на левый берег затруднено

Южный мост в Киеве полностью перекрыт с обеих сторон для движения транспорта. А на мосту Патона полностью ограничено движение транспорта с правого на левый берег.

В связи с ночными атаками россиян на Южный мост сейчас движение транспорта по нему полностью перекрыто с обеих сторон. Ограничения коснулись и других столичных мостов.

В частности, как сообщил мэр Киева Виталий Кличко со ссылкой на информацию от правоохранителей, Южный мост перекрыт полностью с обеих сторон для движения транспорта.

Частично ограничили движение одной полосой по мосту Метро с левого на правый берег.

Видео дня

На мосту Патона полностью ограничено движение транспорта с правого на левый берег.

Перед этим Киевская городская госадминистрация сообщила об изменениях в движении общественного транспорта. Так, движение автобусов №№ 22, 91, курсировавших по Южному мосту, организовано через Дарницкий мост.

Движение автобусов №№ 51, 55, 115 и 118-Д организовано через Дарницкий мост, вместо моста Патона.

Движение троллейбусов организовано так:

• маршрут №43: Кибернетический центр – площадь Лыбидская;

• маршрут №50: ул. Милославская – Дарницкая площадь.

Движение автобусов №1М по мосту Метро возобновлено в 07:10, курсирование по собственной схеме с отклонением графика.

В КП "Киевпасстранс" просят пассажиров учесть изменения при планировании маршрутов.

Кроме этого, стало известно, что Kyiv City Express возобновил курсирование между берегами Киева по полному маршруту и ​​графику.

Удары по Южному мосту

Как сообщал УНИАН, 1 октября два российских беспилотника атаковали Южный мост в Киеве.

По данным мэра столицы Виталия Кличко, произошло попадание вблизи опорной части сооружения. Во время атаки по мосту как раз проезжал поезд метро, пассажиры и машинист не пострадали.

После удара движение метро и наземного общественного транспорта через мост приостановили, специалисты приступили к обследованию конструкции. После этого наземный общественный транспорт снова запустили по мосту, а работа метро не возобновлялась.

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