Первая за 8 лет голливудская роль Джонни Деппа: вышел трейлер фэнтези 'Эбенезер' (видео)

Фильм выйдет в украинский прокат 12 ноября 2026 года.

Вышел новый трейлер рождественского фэнтези "Эбенезер" (Ebenezer) – новой экранизации рассказа Чарльза Диккенса "Рождественская песнь".

Зрителям обещают новую интерпретацию классической истории о скряге, который в канун великого Праздника встречается с рождественскими духами и получает шанс на искупление.

Главную роль в фильме сыграл Джонни Депп ("Эдвард Руки-ножницы", "Что гложет Гилберта Грейпа", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Сонная лощина", "Свинни Тодд: демон-парикмахер с Флит-стрит", "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда", франшиза "Пираты Карибского моря").

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Отметим, что это будет первая крупная голливудская роль Деппа после фильма "Фантастические твари: Преступлениях Гриндельвальда" 2018 года – впоследствии в течение нескольких лет актера кенсилили в США на фоне скандального развода с Эмбер Херд (тогда актриса обвинила мужа в насилии, однако в 2022 году Депп доказал в суде, что все это было клеветой). За восемь лет в карьере актера было лишь несколько проектов, да и те европейские – "В ожидании варваров", "Минамата" и "Жанна Дюбарри".

Также в фильме снялись Артур Конти ("Битлджус Битлджус", сериал "Дом Дракона"), Руперт Гринт (Рон Уизли в франшизе "Гарри Поттер", "Стук в дверь", сериал "Дом с прислугой"), Иэн Мак-Келлен (франшизы "Люди Икс", "Властелин колец", "Хоббит"), Андреа Райзборо ("Бердмен", "Под покровом ночи", "Смерть Сталина", сериал "Режим"), Дейзи Ридли ("Дочь болотного короля", франшиза "Звездные войны"), Сэм Клафлин ("До встречи с тобой", франшиза "Голодные игры", сериалы "Острые козырьки", "Дейзи Джонс и шестерка") и Тремелл Тиллман ("Миссия невыполнима: Финальная расплата", "Человек-паук: Новый день", сериал "Разрыв").

Снял картину американский режиссер Тай Уэст, наиболее известный по хоррор-трилогии "Х" ("Икс", "Перл", "МаХХХин").

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора B&H Film Distribution Company, в украинский прокат фильм выйдет 12 ноября 2026 года под локализированным названием "Скрудж и духи Рождества".

Новые роли Джонни Деппа

Как ранее сообщал УНИАН, также в 2027 году выйдет еще один крупный проект с Джонни Деппом – экшн-триллер "Вечный странник" (Day Drinker).

Также в разработке находится новая часть "Пиратов Карибского моря" с Деппом в главной роли.

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