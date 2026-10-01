Посетив более 100 городов Европы, опытный турист выбрал лучшие альтернативы столицам

Эти пять городов приятно удивят туристов.

Для первого знакомства со страной туристы нередко выбирают столицы, которые в итоге трещат по швам – например, Амстердам, Берлин, Париж или Рим. Однако довольно часто "вторые" и даже "третьи" города могут приятно удивить путешественников, вот только там не будет столичных толп и накруток цен.

Бывалый путешественник Винисиус Коста, посетивший более сотни городов Европы, в своем материале для Travel Off Path назвал пять лучших альтернатив популярным европейским столицам.

Кальяри, Италия

Хотя Коста не отрицает туристическую привлекательность Рима, но огромные толпы, введение платы за все подряд (особенно автор возмущен платой в 5 евро за посещение Пантеона, который раньше был бесплатным) и повсеместная коммерциализация отбивает у него желание посещать "Вечный город", все больше похожий на "парк развлечений".

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"А вот в Кальяри, напротив, сохранилось все то, за что я люблю Италию, но без всей этой суеты, сопутствующей массовому туризму. Это полноценная столица – пусть и острова Сардиния. Город расположен на побережье, радует глаз пастельными тонами зданий и лабиринтом извилистых мощеных улочек, ведущих к укрепленному замковому кварталу на вершине холма, – и в нем есть то, чего недостает Риму: настоящие пляжи с белым песком и бирюзовым морем", – отмечает бывалый путешественник.

Брно, Чехия

Коста жалуется, что многие тревел-блогерам по привычке даже в 2026 году продолжают называть Прагу "недооцененной".

"Они застряли в устаревших стереотипах времен соцлагеря и явно никогда не пытались пробиться сквозь толпы в этой средневековой столице, которая ныне стала одним из самых переполненных и перехваленных городов Европы. Забудьте о хаосе на Карловом мосту и прямиком отправляйтесь в Брно: город меньше, ничуть не менее красив и, к счастью, не наводнен туристами – настолько, что сам город даже жаждет их притока", – говорит он.

Лимерик, Ирландия

По словам бывалого туриста, он ни за что больше не поедет в Дублин, где пинта пива стоит 12 долларов, а шумные пьяные толпы в районе Темпл-Бар делают пребывание в ирландской столице невыносимым.

"Я вообще не фанат ирландских городов, но если бы мне приставили пистолет к виску и заставили выбрать один – нет, это был бы не ужасный Голуэй и не Корк, – то мой выбор пал бы на Лимерик. При всей своей миниатюрности этот город на берегу реки Шеннон обладает ярким характером: здесь есть настоящий средневековый квартал, пабы у самой кромки стремительного потока и неповторимая атмосфера студенческого города – без дублинской претенциозности и засилья туристов со всего света", – заявил Коста.

Понта-Делгада, Португалия

"Если вы хотите увидеть Лиссабон, но без толп туристов, воришек, выхватывающих телефоны, и бесконечных подъемов по лестницам, то найдете более спокойную и даже более живописную "сестру" этого города в Понта-Делгаде – месте, расположенном за тысячи миль от материковой Португалии", – говорит автор подборки.

Он поясняет, что Понта-Делгада – это историческая столица Азорских островов и настоящая жемчужина острова Сан-Мигел – утопающего в зелени уголка, напоминающего оживший "Мир юрского периода". Помимо каскадов водопадов, пляжей с черным песком и окутанных туманом лесов, это город, словно застыл во времени – в эпохе великих португальских географических открытий.

Тронхейм, Норвегия

Хотя Коста считает Осло отличным городо, но он также уверен: вряд ли кто-то летит в Норвегию издалека ради футуристических стеклянных небоскребов и ультрасовременного здания оперы.

"Я вовсе не знаток Норвегии – я лишь мельком осмотрел столицу и проехал по фьордам западной и центральной частей страны, – но, судя по увиденному, именно Тронхейм лучше всего подходит для полноценного знакомства со Скандинавией. Здесь есть все: и величественный собор, устремленный ввысь (самое древнее сооружение такого рода в столь северных широтах Европы), и уютные мощеные улочки с разноцветными деревянными домами, и живописная набережная, похожая на ожившую открытку", – поясняет эксперт.

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