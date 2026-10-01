Песков заявил, что в российских доктринальных документах четко оговорены условия применения ядерного оружия.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не планирует применять ядерное оружие против Европы. Его слова цитируют росСМИ.

"В российских доктринальных документах четко оговорены условия применения ядерного оружия – в первую очередь это защита территориальной целостности", - сказал он.

По словам Пескова, если НАТО не планирует действий против России, то у альянса нет причин для беспокойства.

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Напомним, что ранее в посольстве России в Великобритании заявили о том, что любые военные действия Великобритании или НАТО против российской территории вызовут ответ с использованием всех имеющихся у РФ средств, включая ядерное оружие.

Это заявление стало реакцией Москвы на статью в газете The i Paper, посвящённую Калининградской области, в которой высказывается предположение о том, что НАТО может ввести блокаду этого региона или отменить признание российского суверенитета.

Несмотря на очевидные угрозы, в Москве заявили, что "не стремятся к конфронтации с НАТО и Европой", а также пообещали не нападать на них. Однако в РФ подчеркнули, что в случае конфликта "Россия ответит соответствующим образом".

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