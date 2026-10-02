В Гренландии нашли уникальное озеро внутри льда: чем оно опасно

От ледяного шельфа Петерманна откололся гигантский айсберг. Ученые считают, что ослаблению льда могло способствовать униклальное в своем роде озеро.

От ледяного шельфа Петерманна на севере Гренландии 4 августа 2026 года откололся гигантский айсберг. Это стало крупнейшей потерей плавучего льда ледника с 2012 года и самым масштабным отколом с 2020-го. Новое исследование ученых из Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences объясняет, какую роль в этом мог сыграть необычный водоем внутри ледяного шельфа.

Петерманн соединяет Гренландский ледниковый щит с Северным Ледовитым океаном. В 2021 году исследователи обнаружили здесь первый известный в мире эстуарий на ледяном шельфе - место, где пресная талая вода смешивается с соленой океанской.

Изучив спутниковые снимки и многолетние данные о состоянии океана, ученые установили, что эстуарий впервые сформировался в 2014 году. Затем он исчез, когда поверхностная вода замерзла или стекла с шельфа. В 2016 году водоем появился снова, а затем подобный цикл повторялся несколько лет.

Видео дня

Причина связана с рекой талой воды, которая постепенно прорезала ледяной шельф. Ее русло углубилось ниже уровня моря, поэтому более теплая соленая океанская вода начала поступать обратно в реку и смешиваться с пресной водой. По мнению ученых, постоянное образование и исчезновение эстуария ослабляло лед, способствуя появлению трещин и в итоге могло повлиять на августовский откол.

Раньше ученые считали, что реки на ледяных шельфах могут быть полезны: они отводят воду в океан и уменьшают нагрузку от скоплений талой воды. Эстуарии, напротив, могут оказывать негативное воздействие.

Исследователи опасаются, что по мере потепления и истончения ледяных шельфов такие водоемы будут появляться чаще. Особенно это важно для Антарктиды, где около 75% континента окружено ледяными шельфами. По оценке ученых, первые эстуарии там могут появиться уже в течение ближайших 30 лет.

Тем временем отколовшийся айсберг дрейфует через пролив Нареса. После столкновения с островом Джо он продолжил движение. В более теплых водах и узких проливах гигантский ледяной массив, вероятно, начнет раскалываться на более мелкие части и постепенно растает.

Гигантский айсберг откололся от Гренландии - подробности

С ледника Петерманна в Гренландии откололся айсберг площадью более 76 кв. км - крупнейший с 2012 года. За его движением следят спутники. Ученые ожидали, что откол произойдет в другом месте и образуется более крупная глыба. После отделения айсберг двигался по фьорду почти по 3 км в день, а затем столкнулся с островом Джо. Несмотря на удар, он не раскололся.

Вас также могут заинтересовать новости: