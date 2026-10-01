Россия третий раз ударила по Южному мосту в Киеве: повреждена опора

Движение метро и наземного общественного транспорта по мосту приостановлено.

Россия вновь нанесла удар по Южному мосту в Киеве: есть попадания в дорожное полотно. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"В результате попадания БПЛА, по предварительной информации, повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное заграждение метрополитена. Специалисты метрополитена проводят обесточивание железнодорожного полотна метро. Движение метро и наземного общественного транспорта по мосту приостановлено", - добавил он.

Стоит отметить, что ранее сегодня два российских дрона уже попали вблизи опорной части Южного моста.

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Как сообщил мониторинговый канал "єРадар", имеется информация, что при следующем ударе с применением баллистических ракет по столице, который может произойти в ближайшее время, РФ попытается нанести удар по тому же Южному мосту ракетами "Искандер-М" и/или корейскими ракетами повышенной мощности "KN-24".

"Стоит отметить, что мосты через р. Днепр в столице еще с 2024 года являются плановыми целями, очевидно, что сейчас этот мост обозначили как приоритетную цель", - добавили там.

Удары по Южному мосту: мнение эксперта

Ранее политолог Вадим Денисенко утверждал, что российские удары по Южному мосту в Киеве, соединяющему правый и левый берега столицы, свидетельствуют о нарушении договоренностей, касающихся и Крымского моста.

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