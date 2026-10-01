'С нами начали воевать': Путин выдал порцию новых угроз и лживых заяв

Он заявил, что Россия "не хотела воевать", а якобы была вынуждена начать боевые действия из-за политики Запада и Украины.

Президент РФ Владимир Путин выдал порцию новых угроз в сторону Запада и лживых заяв о войне в Украине. Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Он заявил, что Россия "не хотела воевать", а якобы была вынуждена начать боевые действия из-за политики Запада и Украины.

"Нам иногда говорят: "Россия говорит о мире, а сама начала войну". Но правда в том, что не мы начали воевать, а с нами начали воевать", - сказал российский лидер.

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В качестве причин Путин назвал "русофобию", планы по размещению инфраструктуры НАТО, поставки вооружений Киеву и "действия украинских властей против Донбасса и Крыма".

"Российские войска всегда руководствовались гуманитарными нормами и никогда первыми не атаковали невоенные объекты", - лживо сказал президент РФ.

Путин начал снова пугать применением в мире оружия, которое "может уничтожить все живое":

"Мы должны отдавать себе отчет в том, что момент, когда уже ничего нельзя будет изменить, может наступить очень быстро и неожиданно для всех".

Президент РФ также призвал поднять вопрос о правилах ведения вооруженных конфликтов.

"В арсенале ведущих держав мира имеются вооружения, способные уничтожить все живое или, как минимум, довести Землю до катастрофического состояния. Можем ли мы быть уверены, что это оружие никогда не будет применено? Ну конечно, нет. Мы же знаем с вами известное высказывание: если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить. Мы должны это иметь в виду, избежать этого", - подчеркнул он.

Удары РФ по мирному населению

Российские захватчики продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре Киева. Сегодня в Соломенском районе дрон попал в школу. К счастью, дети находились в укрытии и никто не пострадал.

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