Сегодня россияне запустили по Украине 97 ударных БПЛА: сколько сбила наша ПВО

66 из запущенных вражеских БПЛА – реактивные.

В четверг, 1 октября, российские оккупанты запустили по Украине 97 ударных беспилотников, подавляющее большинство из которых удалось нейтрализовать.

Как сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины в своем Telegram-канале, в течение дня (с 06:30 до 18:00) враг атаковал Украину 97 ударными БПЛА (66 из них – реактивные), "Герберой" и дронами других типов.

"По предварительным данным, противовоздушной обороной в течение указанного периода было сбито/подавлено 78 БПЛА (55 из них – реактивные)", – говорится в сообщении.

Видео дня

В ВВС ВСУ добавили, что по состоянию на 18:00 в воздушном пространстве продолжали находиться около 10 ударных беспилотников.

Борьба с российскими реактивными дронами

Как сообщал УНИАН, Павел Нарожный, основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт, отмечает, что Украина имеет возможность убедить Китай не поставлять России турбореактивные двигатели для дронов-камикадзе, которыми атакуются украинские города.

По его словам, у Украины есть рычаг влияния, поскольку она является одним из мировых лидеров по поставкам зерна, а Китай – один из крупнейших в мире его потребителей.

В то же время ВВС ВСУ получили ещё одну батарею немецких зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM, которая уже поступила на вооружение. Она позволяет перехватывать воздушные цели на расстоянии до 40 километров и высоте до 20 км. Таким образом, благодаря этому Украина располагает эффективным средством для сбивания российских реактивных дронов.

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