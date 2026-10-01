Стилус, OLED и камера 50 Мп: эксперты назвали бюджетный смартфон, который не устарел

Именно стилус выделяет модель среди многих других бюджетных Android-смартфонов.

Пока производители выпускают все более дорогие флагманские смартфоны и складные модели, бюджетный сегмент по-прежнему предлагает устройства с вполне современными характеристиками. Один из таких вариантов – Moto G Stylus 2025 года, который сохраняет актуальность даже на пороге 2027 года, пишет BGR.

Главное преимущество телефона – сочетание возможностей и цены. Новые флагманы могут стоить тысячи долларов, тогда как Moto G Stylus продается менее чем за $300. При этом покупатель получает не просто базовый Android-фон, а модель с большим OLED-дисплеем, продвинутой камерой и стилусом.

Аппарат получил передовой для своего класса 6,7-дюймовый pOLED-дисплей с частотой 120 Гц и максимальной яркостью 3000 нит. С такими характеристиками пользоваться устройством на улице максимально комфортно, а веб-страницы и ленты соцсетей прокручиваются плавно.

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Основная камера использует 50-мегапиксельный сенсор Sony LYTIA, а дополнительно установлен 13-Мп сверхширокоугольный модуль. Такой набор позволяет использовать смартфон не только для обычных снимков, но и для более творческих и профессиональных сценариев.

Еще одна особенность модели – 3,5-мм разъем для наушников. Несмотря на то что большинство современных смартфонов постепенно отказывается от него, проводные наушники снова в моде, поэтому для некоторых пользователей наличие такого порта может быть существенным преимуществом.

За производительность отвечает Snapdragon 6 Gen 3. Это не флагманский процессор, однако его достаточно для повседневных задач, приложений и большинства привычных сценариев использования.

Главная же особенность Moto G Stylus – встроенный стилус. С его помощью можно быстро делать заметки, создавать скриншоты, вырезать фрагменты, рисовать и многое другое. Таким образом пользователь получает функцию, которая обычно ассоциируется с более дорогими Galaxy Ultra.

При этом низкая цена имеет и обратную сторону. Как отмечает автор статьи, Motorola неоднократно критиковали за программную поддержку смартфонов, поэтому при покупке стоит учитывать не только характеристики, но и то, как долго устройство будет получать обновления. В случае с Moto G Stylus (2025) его жизненный цикл завершится на Android 17 .

УНИАН писал, что Samsung начала убирать кабель из комплекта бюджетных смартфонов Galaxy. Теперь покупатель получит только сам смартфон, документацию и "скрепку" для извлечения SIM-карты.

Если вы в поисках мощной "начинки", которая не устареет и через пять лет, эксперты AnTuTu выпустили рейтинг самых мощных смартфонов на сегодня. Весь топ-10 состоит из устройств на базе чипсета Snapdragon 8 Elite.

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