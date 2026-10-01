В работе 'Новой почты' произошел масштабный сбой: названа причина

IТ-специалисты уже запустили резервные механизмы работы.

В четверг, 1 октября, в работе "Новой почты" произошел масштабный технический сбой. Его причиной стала DDoS-атака, сообщает "Новая почта: бизнес".

"Происходит DDoS-атака на системы "Новой почты". Возможны незначительные временные затруднения в работе сервисов", – отметили в логистической компании, добавив, что ситуация находится под контролем.

Ранее стало известно, что клиенты "Новой почты" столкнулись с проблемами в работе цифровых платформ почтового оператора. Сбои наблюдались в мобильном приложении и в личном кабинете.

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Некоторые пользователи не могли войти в систему, создать и загрузить экспресс-накладные.

"Или вечная загрузка, или сообщение об отсутствии связи (хотя она есть)", – сообщил один из клиентов "Новой почты".

"Новая почта" – последние новости

С начала полномасштабной войны российские войска регулярно атакуют логистическую инфраструктуру Украины. Среди целей неоднократно оказывались отделения, терминалы и сортировочные центры "Новой почты". Только за первые четыре месяца года компания оценила убытки от российских обстрелов в 325 млн грн.

Напомним, в результате российских ударов по Киевской области в ночь на 24 сентября было уничтожено отделение №6 и повреждено сортировочное депо "Новой почты" в Киеве. Как сообщила пресс-служба компании, никто из сотрудников не пострадал.

В июле россияне нанесли удар по отделению компании в Винницкой области. Также российские оккупанты поразили сортировочный терминал компании в Полтаве. Сотрудники на тот момент находились в укрытиях, поэтому не пострадали.

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