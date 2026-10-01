Топливо в Украине значительно подорожало: насколько выросли цены в сентябре

Больше всего цены подскочили на высококачественное топливо.

Стоимость топлива на украинских заправках в сентябре заметно выросла для всех видов нефтепродуктов, сообщает портал "НафтоРынок".

По состоянию на 1 октября бензин А-95 стоит в среднем 89,09 грн/л, что на 8,96 грн превышает показатель начала прошлого месяца. Бензин А-92 также подорожал на 8,90 грн и теперь обойдется водителям в 84,86 грн/л.

Больше всего цены подскочили на улучшенное топливо. Так, бензин А-95+ подорожал на 12,41 грн, достигнув отметки 95,53 грн/л. А бензины марок А-98 и А-100 достигли отметки в 100,35 грн/л, что на 10,55 грн больше, чем месяц назад.

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Дизельное топливо за месяц подорожало на 7,34 грн и сейчас стоит 98,27 грн/л. ДП+ также превысил отметку в 100 гривен и остановился на уровне 100,79 грн/л, прибавив 7,12 грн к сентябрьской цене.

При этом меньше всего из всего ассортимента изменилась стоимость автогаза – LPG подорожал на 0,85 грн и сейчас продается по 43,87 грн/л.

Цены на топливо в Украине – последние новости

По состоянию на 21 сентября цены на дизельное топливо превысили психологическую отметку в 100 гривень за литр. Подорожание бензина в то же время позволило всем трем маркам обновить рекорды, хотя их стоимость росла неравномерно.

Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн отмечал, что после разблокирования Ормузского пролива цены на бензин и дизельное топливо в Украине могут опуститься ниже 60 грн за литр, а удешевлению будет способствовать увеличение добычи нефти в мире.

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