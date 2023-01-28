Это самый резкий прогноз военного и редкий пример того, как офицер настолько четко предполагает, что США отреагируют на китайское нападение на Тайвань.

Высокопоставленный генерал американских ВВС прогнозирует, что США и Китай, вероятно, начнут войну в 2025 году. Причиной может стать конфликт из-за Тайваня.

Генерал Майк Минихан, глава Командования воздушной мобильности США, сказал, что две державы, вероятно, в конечном итоге вступят в войну из-за ряда обстоятельств, которые приободрят президента Китая Си Цзиньпина. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на просочившуюся в СМИ служебную записку Минихана своим высшим командирам.

"Надеюсь, я ошибаюсь. Моя интуиция подсказывает мне, что мы будем воевать в 2025 году. Си Цзиньпин получил свой третий срок (в качестве генерального секретаря Коммунистической партии, - ред.) и сформировал свой военный совет в октябре 2022 года. Президентские выборы на Тайване состоятся в 2024 году, и у Си появится повод", - написал Минихан.

Он добавил, что президентские выборы 2024 года в США создадут "рассеянную Америку", что принесет пользу главе Китая.

"Команда Си Цзиньпина, повод и возможности будут выровнены к 2025 году", - отметил генерал.

Как отмечает FT, комментарии Минихана - это самый резкий прогноз высокопоставленного военачальника и редкий пример того, как офицер настолько четко предполагает, что США отреагируют на китайское нападение на Тайвань.

В качестве главы Командования воздушной мобильности Минихан курирует авиационную логистику в вооруженных силах США. Генерал ранее занимал должность заместителя главы Индо-Тихоокеанского командования, которое будет непосредственно отвечать за управление американскими войсками в любом конфликте с Китаем.

Эрик Сэйерс, бывший советник командования в Индо-Тихоокеанском регионе, сказал, что Минихан был на "острие копья" в Тихом океане более десяти лет и понимал китайскую угрозу "лучше, чем кто-либо в военной форме".

"Язык служебной записки резок и может вызвать дискомфорт, но служебные записки такого рода не предназначены ни для публичного ознакомления, ни как сложная разведывательная оценка потенциала конфликта", - сказал Сэйерс.

Он добавил, что люди должны интерпретировать документ как "контролируемую переписку с подчиненными Минихана, о том, что он ожидает от них безотлагательных действий для повышения готовности командования".

Противостояние США и Китая из-за Тайваня - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее командующий Военно-морскими операциями США адмирал Майкл Гильдей спрогнозировал, что конфликт между Китаем и Тайванем может начаться в ближайшие годы.

Напряжение между государствами возросло в 2022 году после визита на остров, который Пекин считает своей территорией, спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай убежден, что США должны поддерживать лишь неофициальные контакты с этим самоуправляющимся островом. В ответ на визит Пелоси Китай разорвал диалог со США в военной и климатической сферах и ввел против спикера и ее ближайших родственников санкции.

В октябре в Китае заявили, что оставляют за собой право применить силу для решения вопроса Тайваня. Китай также провел военные учения вокруг Тайваня, которые власти острова назвали имитацией нападения. Гендиректор Бюро национальной безопасности Тайваня Чэнь Мин-Тун отметил, что Китай изучает опыт России ведения гибридной войны против Украины.

В конце декабря 47 самолетов военно-воздушных сил Китая пересекли срединную линию Тайваньского пролива. А в начале января ситуация повторилась - Минобороны Тайваня зафиксировало 57 военных самолетов и четыре корабля КНР.

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