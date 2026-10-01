За полгода россияне потеряли почти вдвое больше территорий, чем захватили, - ISW

ВСУ за полгода освободили 300 квадратных километров.

В период с марта по сентябрь 2026 года российские войска утратили контроль над территорией площадью почти 300 квадратных километров, в том числе в ходе операции "Вивальди" было освобождено не менее 147 квадратных километров. Об этом пишут аналитики Института изучения войны, оценивая успехи Сил обороны и потери россиян на фронте.

Так, по данным ISW, в сентябре 2026 года российские войска захватили 175,54 кв. км, но утратили контроль над 256,35 кв. км территории Украины, что привело к чистым потерям в размере 80,81 кв. км (потери 2,69 кв. км в сутки).

Показатели изменений территории для российских войск в сентябре также оказались отрицательными: россияне захватили или проникли на территорию площадью 143,2 кв. км, но потеряли 318,38 кв. км, что дало чистый убыток в 175,18 кв. км.

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При этом аналитики отмечают, что статистика за сентябрь включает освобождение Украиной не менее 147 кв. км в районе Лимана, хотя сама операция "Вивальди" проводилась украинскими силами в течение предшествующих месяцев.

В результате с марта 2026 года российские войска потеряли в общей сложности 293,59 кв. км (чистый показатель по всему фронту), а получили контроль лишь над 174,44 кв. км.

При этом в сентябре российские войска войска потеряли 46 320 человек; это третий месяц подряд, когда потери превышают 40 000 человек, и самый высокий показатель ежемесячных потерь России за 2026 год на текущий момент.

Успехи ВСУ на фронте

В конце сентября Силы обороны Украины освободили Ридкодуб, Новое и Катериновку на Лиманском направлении в Донецкой области, а также восстановили контроль вблизи Новомихайловки и Липового.

В ходе операции потери противника в живой силе составили более 2 тысяч человек. Более 250 российских военных попали в украинский плен.

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