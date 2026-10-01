Водолазы, искавшие маршрут для газопровода, нашли затонувшее судно возрастом 400 лет

Грайфсвальдский залив - защищенная лагуна, некогда служившая проходом между Балтийским морем и рекой Одер, - стал местом частых подобных открытий.

Водолазы, отправленные для расчистки дна от препятствий перед началом работ по прокладке газопровода в Грайфсвальдском заливе в северной Германии, наткнулись на неожиданную находку.

Как пишет The Daily Galaxy, они обнаружили разбросанные по дну остатки судна, построенного примерно четыре столетия назад. Подошвы обуви, блоки такелажа и сильно корродированный якорь стали первыми признаками того, что это не просто скопление случайного мусора.

За этим последовала спешная археологическая операция, позволившая исследователям получить редкое - пусть и фрагментарное - представление о мореплавании на Балтике в XVII веке.

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Отмечается, что Грайфсвальдский залив - защищенная лагуна, некогда служившая проходом между Балтийским морем и рекой Одер, - стал местом частых подобных открытий. По мере того как в регионе множатся морские энергетические проекты (связанные с добычей газа и нефти, а также с возобновляемыми источниками энергии), растет и число подводных аномалий, оказывающихся историческими затонувшими судами.

Большинство таких объектов выявляют достаточно рано, чтобы провести полноценные раскопки. Предварительный отчет, опубликованный в журнале International Journal of Nautical Archaeology, демонстрирует, насколько неожиданными могут быть подобные находки и как мало времени порой отводится на их изучение до возобновления строительных работ.

Гонка со временем: опережая земснаряд

После того как в 2023 году место крушения было идентифицировано, медлить было нельзя. Согласно отчету, группа из пяти археологов совершила 22 погружения всего за 12 дней, работая в условиях надвигающегося начала дноуглубительных работ. Условия были далеки от идеальных: судно покоилось на глубине около 7,5 метров на мягком илистом дне, где даже малейшие движения водолазов мгновенно мутили воду.

При этом все поднятые со дна предметы документировались прямо на палубе и помещались в емкости с водой для временного хранения, чтобы замедлить дальнейшее разрушение материалов. Несмотря на все усилия команды, значительная часть судна не сохранилась - она погибла под воздействием времени или агрессивной подводной среды.

Реконструкция судна клинкерной постройки

Инетересно, что даже те немногие фрагменты, что уцелели, позволили составить целостную картину. Обшивка корпуса была выполнена по технологии клинкера (или "внакрой"): доски укладывались подобно черепице, скреплялись железными гвоздями, а швы герметизировались смесью смолы и шерсти животных.

Анализ годичных колец одного из сохранившихся деревянных элементов позволил значительно сузить временной интервал постройки судна: древесина была заготовлена ​​в период между 1626 и 1639 годами.

Всего исследователи каталогизировали более 60 предметов, включая фрагменты канатов, клепки от бочек, деревянные детали оснастки и выдолбленный дубовый ствол, который, вероятно, служил трюмной помпой. В статье сказано:

"Набор плотницких инструментов - в том числе рукоятка ручного бура, схожая с образцами, найденными на борту военного корабля эпохи Тюдоров "Мэри Роуз", - указывал на то, что на судне имелась собственная мастерская, предназначенная, по-видимому, для проведения ремонта во время длительных плаваний".

При этом личных вещей было найдено немного: лишь две подошвы от обуви и сшитый кожаный ремень. Также были обнаружены кости животных, свидетельствующие о том, что в рацион экипажа входили свинина и мясо овцы или козы.

Загадочный предмет и неясный финал

Важно, что не все найденные артефакты удалось идентифицировать. Плоский глиняный кирпич с отверстиями, зажатый внутри дубового блока, не имеет аналогов среди находок с других затонувших судов.

Авторы исследования предполагают, что это могло быть самодельное приспособление для заточки затупившихся инструментов, таких как стамески и сверла, однако истинное назначение предмета остается неясным. Михал Грабовский, подводный археолог из Варшавского университета, участвовавший в раскопках, признался:

"Я понятия не имел, что это такое, но мне очень хотелось разгадать эту тайну. И мне до сих пор этого очень хочется".

Отмечается, что судьба самого судна также остается загадкой. На некоторых деревянных элементах видны следы обгорания, что допускает версию о пожаре, а наличие двух якорей и буя (обычно используемого для обозначения места постановки на якорь) позволяет предположить, что в момент гибели корабль стоял на якоре. Впрочем, Грабовский остерегается делать поспешные выводы.

"Я стараюсь избегать домыслов. Иначе мы рискуем создать альтернативную историю", - добавил он.

Маршрут трубопровода в итоге был изменен, и сейчас затонувшее судно покоится под защитой мешков с песком - словно "капсула времени", ожидая момента, когда оно сможет поведать нам больше о своей истории.

Новости археологии

Ранее немецкие археологи, проводившие раскопки неолитического кургана недалеко от Магдебурга в Германии, наткнулись на совершенно неожиданную находку: средневековый туннель, проложенный прямо в центр погребального сооружения возрастом 6000 лет.

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