По информации издания, Китай пытается увеличить свою армию до таких масштабов, которых не было со времен Второй мировой войны.

Китай увеличивает свою военную мощь и стремится к 2027 году подготовиться к вторжению на Тайвань.

Издание Business Insider со ссылкой на слова адмирала ВМС США Джона Аквилино отмечает, что речь идет не о том, что вторжение произойдет "немедленно" или "неизбежно". Ведь у Пекина в планах присоединить остров к своей территории дипломатическим путем до 2027 года. Но если им этого не удастся - Китай может начать военную операцию.

Аквилино отметил, что ВС Китая увеличили свой арсенал на более 400 истребителей и 20 военных кораблей и удвоили количество ракет за последние три года. Кроме того, Пекин увеличил количество спутников на 50% и более чем вдвое усилил свой арсенал ядерных боеголовок.

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В то же время, издание напоминает, что недавно в руководстве Китая произошёл крупный коррупционный скандал, в результате которого Си Цзиньпин уволил нескольких высших руководителей. На фоне этого, на западе возникли вопросы о реальных цифрах увеличения военного потенциала Китая.

Противостояние Китая и Тайваня - главные новости

В прошлом году лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин обязательно вернет контроль над Тайванем, который стремится получить полную независимость.

Впоследствии Пекин открыто пригрозил Тайваню войной из-за желания обрести независимость. В то же время, власти Китая заявили, что готовы создать "широкое пространство для мирного воссоединения с Тайванем".

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