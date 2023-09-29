Китайский лидер призвал защитить основные интересы китайской нации.

Никакая сила не помешает вернуть Тайвань под контроль Китая.

Такое заявление сделал китайский лидер Си Цзиньпин по случаю 74-летия образования КНР. В своей речи, опубликованной Министерством иностранных дел страны, он подчеркнул необходимость придерживаться принципа одного Китая и "Консенсуса 1992 года".

"Достижение полного воссоединения Родины является стремлением народа, требованием времени и исторической необходимостью и не может быть остановлено никакой силой", – сказал он о Тайване.

Видео дня

Китайский лидер призвал защитить основные интересы китайской нации, способствовать мирному развитию отношений между материком и островом и усиливать интеграцию с Тайванем.

Китай и Тайвань

На фоне нападения РФ на Украину в мире начали опасаться похожего сценария с Китаем и Тайванем. За ситуацией пристально следят в США. Так, член Сената США от Республиканской партии Линдси Грэм считает, что если США не смогут на достаточном уровне поддержать Украину в войне против России, это станет сигналом для Китая, что он может захватить Тайвань.

При этом 10 сентября президент США Джо Байден заявил, что он не намерен изолировать Китай, не смотря на то, что экономические проблемы сократили возможности вторгнуться на Тайвань.

Вас также могут заинтересовать новости: