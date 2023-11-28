В Пекине заявили, что не потерпят попытки Тайбея обрести независимости.

Китай готов создать широкое пространство для мирного воссоединения с Тайванем. При этом Пекин против любой "сепаратистской деятельности", направленной на независимость острова.

Издание CGTN пишет, что пресс-секретарь управления по делам Тайваня Госсовета Чэнь Бинхуа сделал это заявление в ответ на недавние комментарии политиков из Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Чин-те и Сяо Би-хи по поводу отношений между островом и Китаем. По сообщениям СМИ, они выразили мнение, что у Пекина нет сроков для силового нападения на Тайвань.

Чэнь заявил, что Китай не будет терпеть и проявлять снисходительность к силам независимости Тайваня, если они осмелятся пойти на риск и спровоцировать инциденты, пропагандирующие независимость острова.

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Он сослался на Закон о борьбе с сецессией, в котором говорится, что государство должно использовать немирные средства и другие необходимые меры для защиты суверенитета и территориальной целостности

"Я хочу подчеркнуть, что "независимость Тайваня" означает войну", - добавил пресс-секретарь.

По словам Чэня, Лай и Сяо, сторонники "независимости Тайваня", исказили факты и преуменьшили вред и опасность "сепаратистской деятельности", чтобы обмануть избирателей на выборах руководства Тайваня в 2024 году.

Он призвал жителей региона выступить против "сепаратистов" и способствовать возвращению отношений между Тайванем и Китаем на мирный путь.

Ситуация вокруг Тайваня - последние новости

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин обязательно вернет контроль над Тайваннем, который стремится обрести полную независимость, в чем остров поддерживают США.

При этом в отчете Пентагона указано, что Китай наращивает силы, чтобы напасть на Тайвань.

Кроме того аналитики Института изучения войны указали, что Пекин использует экономическое и военное давление для вмешательства в выборы на Тайване. Китай хочет помешать победе кандидата-демократа.

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