Она выразила уверенность, что победа Украины послужит наиболее эффективным сдерживающим фактором для Китая.

США должны отдать приоритет военной помощи Украине, а не Тайваню, несмотря на угрозу китайского вторжения.

Такое заявление сделала бывший президент Тайваня Цай Инвэнь, пишет Politico. "Они должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам. А у нас еще есть время", - подчеркнула она.

Комментарий бывшего лидера Тайваня прозвучали после того, как командующий Индо-Тихоокеанским командованием США адмирал Сэмюэл Папаро заявил, что поставки оружия Украине начали влиять на способность вооруженных сил готовиться к обострению в Азии.

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Издание отметило, что в то время как Тайвань сильно зависит от американского оружия и военной помощи США для своей обороны, Цай віразила уверенность, что американская поддержка Украины поможет удержать Китай от нападения.

"Победа Украины послужит наиболее эффективным сдерживающим фактором", - выразила убеждение Цай.

Увеличение Тайванем расходов на оборону

Тайвань увеличил расходы на оборону на 80% за последние 8 лет, достигнув рекордных $19 млрд в этом году.

Но этого оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить Дональда Трампа, который предположил, что Тайвань "должен заплатить", а также призвал страну увеличить расходы на оборону до 10% ВВП.

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