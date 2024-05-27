Кроме десантных кораблей НОАК планирует задействовать гражданские паромы.

Китай готовит армаду паромов и гражданских судов для вторжения на Тайвань. Это происходит на фоне усиления кампании давления на островное государство со стороны Пекина, пишет The Telegraph.

Эксперты отмечают, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) действительно имеет дефицит военных десантных кораблей, необходимых для осуществления масштабного морского вторжения. Однако заменой им могут стать гражданские суда, включая десятки гигантских паромов, каждый из которых может перевозить сотни бронированных машин.

Рэй Пауэлл, директор проекта SeaLight, который изучает ситуацию в серой зоне Южно-Китайского моря, отмечает, что морской десант под вражеским огнем является одним из самых сложных видов военной операции. По его словам, гражданские паромы "обычно были бы плохим выбором для такой миссии", но их можно было бы использовать для массовой транспортировки войск через Тайваньский пролив после того, как береговая оборона Тайваня будет уничтожена, или для прорыва обороны острова просто за счет "большой массы" десантников.

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Как отмечает The Telegraph, вооруженные силы Тайваня значительно меньше НОАК, но дополнительным преимуществом для них является сложная горная местность тайваньского побережья и коварный 110-мильный Тайваньский пролив, который разделяет остров и материковый Китай.

ВМС Китая уже имеют самый большой в мире надводный флот, а также построили десятки судов двойного назначения, способных действовать как в мирное время, так и во время войны. Десять лет назад Пекин выдал судостроителям технические "рекомендации", согласно которым новые гражданские суда должны быть пригодными для использования в военных целях.

Китайские государственные СМИ годами рекламировали эти усилия, регулярно приветствуя участие паромов в военных учениях, где НОАК отрабатывала высадку через море.

Том Шугарт, аналитик исследовательского центра Center for a New American Security, в 2022 году подсчитал, что гражданские суда Китая могут значительно увеличить тоннаж военного транспортного флота. Благодаря этому НОАК в целом способна перебросить через Тайваньский пролив около 300 000 солдат вместе с техникой примерно за 10 дней.

"И тайваньская, и американская разведывательные службы должны начать следить за ключевыми гражданскими судами Китая так же, как они наблюдают за его военно-морскими судами", - считает эксперт.

Ситуация вокруг Тайваня: последние новости

Как писал УНИАН, на прошлой неделе Китай провел двухдневные широкомасштабные военные учения вокруг Тайваня в качестве "наказания" за "сепаратистские акты" новоизбранного президента островного государства. В рамках учений десятки китайских истребителей с боевыми боеприпасами осуществили имитационные удары по "важным военным целям" условного "врага" наряду с эсминцами, фрегатами и ракетными катерами. Учения, которые начались утром в четверг, предусматривали окружение Тайваня с моря.

Кроме того, одним из этапов этих учений были имитационные ракетные удары по Тайваню. В широкомасштабных учениях КНР использует бомбардировщики и истребители с боевыми ракетами.

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