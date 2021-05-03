Он постоянно ссорился со своей женой из-за сына.

В Китае полиция задержала мужчину, обвиняемого в продаже своего двухлетнего сына.

Читайте такжеВ Италии двух антивакцинаторов задержали за поджог прививочного центраОб этом пишет South China Morning Star.

Мужчина получил опеку над мальчиком после развода. Он постоянно ссорился со своей нынешней женой из-за него.

По сообщению местных СМИ, он продал мальчика, чтобы облегчить себе жизнь.

Бездетная пара в Чаншу заплатила за ребёнка 158 000 юаней (24 400 долларов). Отец использовал эти деньги, чтобы устроить своей жене путешествие по стране.

Мальчика нашли и отдали дяде. Отмечается, что у мужчины и его бывшей жены были две другие дочери, которые ранее были «отданы» в другую семью.

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Автор: Людмила Жерновская