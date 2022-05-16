На прошлой неделе Северная Корея впервые признала, что борется со вспышкой коронавируса.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел экстренное заседание Политбюро и приказал использовать военных для стабилизации поставок лекарств в Пхеньян, поскольку страна борется с первой подтвержденной вспышкой COVID-19.

Об этом сообщили государственные СМИ, передает Reuters.

На прошлой неделе Северная Корея впервые признала, что борется со "взрывной" вспышкой COVID-19. Отмечается, что эксперты выразили обеспокоенность тем, что вирус может опустошить страну с ограниченными запасами медикаментов и отсутствием программы вакцинации.

На экстренном заседании политбюро, состоявшемся в воскресенье, 15 мая, Ким Чен Ын раскритиковал "безответственное" отношение к работе, а также организационные и исполнительные способности кабинета министров и сектора здравоохранения, сообщило государственное информационное агентство ЦТАК.

В сообщении говорится, что правительство выдало распоряжение о распределении своих национальных запасов лекарственных средств, но Ким сказал, что лекарства, закупаемые государством, не доходят до людей своевременно.

Ким Чен Ын приказал развернуть "мощные силы" армейского медицинского корпуса, чтобы "немедленно стабилизировать снабжение лекарствами города Пхеньян".

Он также посетил аптеки, расположенные недалеко от реки Тэдон в Пхеньяне, чтобы узнать о поставках и продажах лекарств. По словам Кима, аптеки недостаточно оборудованы для бесперебойного выполнения своих функций, в них нет подходящих мест для хранения лекарств, кроме витрин, а продавцы не были экипированы надлежащей санитарной одеждой.

По данным ЦТАК, в стране зарегистрировано 392 920 человек с симптомами лихорадки и восемь новых случаев смерти. Однако не сообщается, у скольки из них оказался положительный результат теста на COVID-19.

Коронавирус в Северной Корее: что известно

Власти КНДР ранее заявляли, что в стране нет коронавируса. Последний отчет ВОЗ это подтверждал, однако там было протестировано только 40 тыс. граждан.

Страна не предоставляет официальные данные об эпидемиологических процессах. Северная Корея полностью закрыла границы в январе 2020 года и не принимала медицинскую помощь из-за риска завоза коронавируса.

Осенью 2021 года ВОЗ начала поставки медикаментов для борьбы с коронавирусом в КНДР.

В мае 2022-го стало известно о вспышке COVID-19 в стране. После начала общенационального карантина сообщалось о 42 смертях от недуга.

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