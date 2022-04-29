Пока российский диктатор Владимир Путин бряцает перед всем миром ядерной саблей, его "ученик" внимательно делает записи.
Неслучайно северокорейский лидер Ким Чен Ын становится все более агрессивный в своих действиях и заявлениях после того, как Путин нагло напал на Украину, пишет The Washington Post.
Целью Северной Кореи было бы завоевание Южной Кореи, и северокорейский диктатор имитирует путинскую стратегию в отношении Украины по меньшей мере в двух направлениях: передвижение военных позиций и изменения в ядерной доктрине страны, чтобы отговорить Запад от вмешательства в потенциальный конфликт с соседями.
С тех пор как российские войска вторглись на территорию Украины, Северная Корея провела четыре испытания баллистических ракет, в том числе два испытания межконтинентальных баллистических ракет, которые могут долететь до США. В апреле они также провели испытание ракеты, которая, якобы, может доставлять тактическое ядерное оружие на поле боя.
Риторика также обостряется в направлении прямых угроз Южной Корее. Ранее в этом месяца сестра Кима Пхеньян заявила, что страна применит ядерное оружие, если Сеул "пойдёт на военную конфронтацию". В то же время сам Ким утверждает, что помимо сдерживания войны у ядерных сил Северной Кореи также есть "второстепенная задача", что многие интерпретируют как наступательные цели.
Урок, извлеченный из российского вторжения в Украину, заключается в том, что один из способов обуздать агрессивных диктаторов – четкие гарантии безопасности, а это значит, что США должны увеличить свою военную поддержку Японии и Южной Кореи.
Наиболее же действенный способ обуздать всех диктаторов, которые угрожают своим демократическим соседям – убедиться, что Путин потерпит неудачу в Украине, чтобы остальные не имели соблазна пойти по его пути.