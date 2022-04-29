Неслучайно глава КНДР стал более агрессивным в своих действиях и заявлениях после того, как РФ напала на Украину, пишет газета.

Пока российский диктатор Владимир Путин бряцает перед всем миром ядерной саблей, его "ученик" внимательно делает записи.

Неслучайно северокорейский лидер Ким Чен Ын становится все более агрессивный в своих действиях и заявлениях после того, как Путин нагло напал на Украину, пишет The Washington Post.

Целью Северной Кореи было бы завоевание Южной Кореи, и северокорейский диктатор имитирует путинскую стратегию в отношении Украины по меньшей мере в двух направлениях: передвижение военных позиций и изменения в ядерной доктрине страны, чтобы отговорить Запад от вмешательства в потенциальный конфликт с соседями.

С тех пор как российские войска вторглись на территорию Украины, Северная Корея провела четыре испытания баллистических ракет, в том числе два испытания межконтинентальных баллистических ракет, которые могут долететь до США. В апреле они также провели испытание ракеты, которая, якобы, может доставлять тактическое ядерное оружие на поле боя.

Риторика также обостряется в направлении прямых угроз Южной Корее. Ранее в этом месяца сестра Кима Пхеньян заявила, что страна применит ядерное оружие, если Сеул "пойдёт на военную конфронтацию". В то же время сам Ким утверждает, что помимо сдерживания войны у ядерных сил Северной Кореи также есть "второстепенная задача", что многие интерпретируют как наступательные цели.

Урок, извлеченный из российского вторжения в Украину, заключается в том, что один из способов обуздать агрессивных диктаторов – четкие гарантии безопасности, а это значит, что США должны увеличить свою военную поддержку Японии и Южной Кореи.

Наиболее же действенный способ обуздать всех диктаторов, которые угрожают своим демократическим соседям – убедиться, что Путин потерпит неудачу в Украине, чтобы остальные не имели соблазна пойти по его пути.

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