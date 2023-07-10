Совместное с Турцией производство беспилотников будет на украинской территории.

В Украине началось строительство завода по изготовлению турецких ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Ранее сообщалось, что этот тип БПЛА практически исчез с поля боя.

Об этом министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил в эфире информационного марафона.

"Если говорить именно о заводе Bayraktar, о котором уже пару лет идут разговоры в Украине, то по этому заводу начали уже строительные работы. Завод начал строиться на деле, а не только на меморандумах", - сказал он.

Камышин добавил, что также могут производиться и другие вещи, о которых пока нельзя говорить.

"Речь идет о производстве на территории Украины. Это тот самый крупный завод Bayraktar, о котором еще несколько лет назад договаривались. Потом были остановки, скандалы. Сегодня этот завод начинает строиться, мы перешли к реальным шагам", - добавил министр.

Украина наращивает усилия во "второй мировой войне с беспилотниками"

Как сообщал УНИАН, в июне стало известно, что турецкая компания Baykar, которая выпускает ударные беспилотники Bayraktar, получила лицензионные разрешения от Турции на производство беспилотников TB2 и Akinci в Украине. Общий объем инвестиций, запланированных на строительство этих объектов, составляет 95,5 млн долларов. Завод планируется открыть в 2025 году.

Кроме того, в июне Украина изготовила минометных и артиллерийских снарядов больше, чем за весь прошлый год. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что начали с производства снарядов для артиллерии и минометов, поскольку они играют ключевую роль в войне, которую он называет "Второй мировой войной с беспилотниками".

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