Израильская армия атаковала объекты на территории Ирана. Взрыв прогремел в городе Гахджаворстан, недалеко от авиабазы армейских ВВС Ирана.
Как пишет CNN, удар был нанесен в день рождения 85-летнего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Отмечается, что системы ПВО Ирана работали в нескольких провинциях. Неназванный американский чиновник подчеркнул, что "цель не ядерная". По данным телеканала, накануне Израиль сообщил США о планах относительно ответных ударов в ближайшие дни.
При этом в Иране заявляли, что подобную атаку не оставят просто так.
"Если израильский режим снова совершит большую ошибку, наш ответ будет для них решающим, окончательным и печальным", - сказал Хоссейн Амир-Абдоллахян.
Израиль и Иран - последние новости
В ночь на 14 апреля Иран заявил о начале операции "Правдивое обещание" и запустил по Израилю большое количество ракет и дронов. Армия обороны Израиля заявила, что вместе с союзниками сбила почти все воздушные цели.
После этого стало известно, что Израиль готовит ответный удар по Ирану.
Telegraph писал, что Иран готовится к ядерной войне, в которой Запад проиграет. Журналисты считают, что удар Ирана по Израилю является не актом возмездия, а фактическим объявлением войны другой стране.