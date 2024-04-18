Также эксперты предупредили американских законодателей на счет иранских баллистических ракет.

Удачное сотрудничество Ирана и РФ в военной сфере свидетельствует о том, что эти страны могут углубить его и в других областях, в частности в ядерной или киберпространстве.

Но, как сказал на слушаниях в Палате представителей США сотрудник "Фонда за оборону демократий" Бехнам Бен Талеблу,наибольшееволнение вызывает сотрудничество этих стран в космосе и в управлении спутниками, пишет Голос Америки.

"Есть серьезное беспокойство, что РФ может помогать Ирану запускать разведывательные спутники для военных целей, которые могли бы сделать иранские баллистические ракеты более точными", - пояснил свое мнение эксперт.

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А эксперт "Вашингтонского Института" Дана Строул отметила, что в настоящее время РФ и Иран используют Украину и Ближний Восток как испытательную площадку для усовершенствования своего оружия, и где изучают уязвимости западного вооружения.

Также она призвала Конгресс принять конкретные меры по ограничению отправки иранского оружия в Россию. "Есть способы, как сделать, чтобы Ирану было очень сложно передать их [ударные дроны] России. Есть авиалинии, которые их перевозят, торговля в Каспийском море и ряд других способов", - сказала она.

Кроме того, Строл предупредила американских законодателей: если Иран примет решение предоставить России баллистические ракеты, "речь будет идти уже не только о безопасности Украины, но и безопасности Европы, Ближнего Востока, Израиля и других наших союзников".

А бывший советник Госдепа Габриэль Норона добавил: "Если Украина проиграет войну, мы увидим военные базы Ирана на европейском континенте".

Неотложные действия, которые Конгресс может предпринять для противостояния сотрудничества Ирана и РФ, отметили эксперты, это принять законопроект о нацбезопасности, который предусматривает финансирование как Украины, так и других американских союзников.

"Это позволит найти критически важное финансирование для Израиля, Украины и Тайваня, но это также поддержит наших военных дипломатов и помощников, специалистов, которые работают в круглосуточном режиме. Принятие этого законопроекта сразу почувствуют в Тегеране, Москве и Пекине", - заявила Строл.

Сотрудничество Ирана и РФ

Иран является одним из главных поставщиков вооружения для РФ, которая использует его против Украины. Тегеран продает Кремлю ударные беспилотники.

В свою очередь, Иран закупает у России аэростаты, которые могут использоваться для шпионажа.

А 16 апреля военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщил, что Иран начал поставлять России 130-мм боеприпасы для пушки корпусной артиллерии М-46.

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