Издание отмечает, что масштабная атака не является неизбежной в ближайшие дни и может даже быть отложена на более длительный срок.

Армия обороны Израиля решила, как будет наносить ответный удар по Ирану, но еще не определила время. Об этом пишет Jerusalem Post со ссылкой на источники.

Начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенан Герци Халеви намекнул, что время атака не будет незамедлительной, "чтобы дать гражданам на этой пасхальной неделе жить почти как обычно". Однако, отмечает издание, возможно, это является являются частью искусной фальшивки, призванной заставить Иран и его доверенных лиц ослабить бдительность.

"Но, по крайней мере, простое прочтение соответствующих сигналов позволяет предположить, что масштабная атака не является неизбежной в ближайшие дни и может даже быть отложена на более длительный срок".

Видео дня

Среди предполагаемых вариантов нападения – удар по иранским ядерным объектам, "средний вариант" - удар по беспилотникам или баллистическим ракетам, которые непосредственно участвовали в иранском ударе, или более ограниченные варианты - убийства конкретных лиц или наказания чиновников КСИР за рубежом вместе с их сообщниками; или сочетание некоторых из вышеперечисленных вариантов с крупной кибератакой.

Тем не менее, отмечает издание, некоторые сигналы указывают на то, что ВВС будут задействованы для достижения необычно значимой цели.

Отмечается, что ЦАХАЛ объявил о учениях в северном регионе с целью проверки взаимодействия между своими кибер-техническими подразделениями и оперативными подразделениями Северного командования.

"Это подчеркивает, что часть ответа Израиля Ирану может быть в киберсфере. Вполне возможно также, что нападение со стороны еврейского государства приведет к дальнейшему контрудару со стороны Тегерана и его главного доверенного лица, "Хезболлы", - пишет JP.

Конфликт Ирана и Израиля - что известно

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль - было запущено не менее сотни дронов и ракеты. Армия обороны Израиля заявила, что сбила большинство воздушных целей.

При этом в результате удара были ранены по меньшей мере 12 человек, среди них семилетний ребенок.

Президент США Джо Байден во время разговора с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в воскресенье убждал его не атаковать Иран в ответ на воздушную атаку в ночь на 14 апреля. Впоследствии Байден заявил, что "не верит" в сценарий большой войны между Израилем и Ираном.

Вас также могут заинтересовать новости: