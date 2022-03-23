США обсудят этот вопрос со своими союзниками и партнерами.

США изучают вопрос о возможном исключении России из международных институций, в частности G20, и обсудят его со своими союзниками и партнерами.

Об этом заявил советник президента США по безопасности Джейк Салливан, сообщает Радио Свобода.

По мнению Салливана, Россия больше не может участвовать в международных институтах и в международном сообществе как всегда.

"Но что касается конкретных институтуций и конкретных решений, мы хотели бы проконсультироваться с нашими союзниками, проконсультироваться с нашими партнерами в этих учреждениях, прежде чем делать какие-либо дальнейшие заявления", – сказал советник Джо Байдена.

Ранее Reuters со ссылкой на польского министра развития и технологий Петра Новака сообщил, что власти Польши предложила США изучить вопрос исключения России из G20 из-за вторжения в Украину, и получила "положительный ответ".

Вопрос об участии России в G20 может быть рассмотрен на саммитах ЕС и G7 в Брюсселе.

Однако, по мнению аналитиков, перспективы исключения России сомнительны: при голосовании по этому вопросу такие страны, как Китай, Индия или Саудовская Аравия, вероятно, воспользуются правом вето. Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь уже заявил, что Пекин выступает против этой инициативы.

Очередной саммит G20 состоится в конце года в Индонезии. Президент России Владимир Путин намерен участвовать в нем. В прошлом году Путин участвовал в саммите G20 в Риме через видеосвязь.

Справка: G20 - это группа крупнейших экономик мира, целью которой является координация действий по важнейшим вопросам, влияющим на мировую экономику.

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